Grève à Hollywood : revendications, durée, impact... Décryptage

Après les scénaristes, au tour des acteurs d'être en grève à Hollywood. Mais pour quelles raisons ? Et quel impact sur l'industrie et les prochaines sorties ? Explications et décryptage.

C'est un mouvement sans précédent qui secoue l'industrie cinématographique et télévisuelle aux Etats-Unis. En grève depuis début mai, les scénaristes d'Hollywood ont été rejoints par les acteurs le 14 juillet 2023. C'est la première fois depuis 1980 que les comédiens américains se mettent en grève. En conséquence, la quasi-totalité des productions, mais également la promotion des prochaines sorties, sont mises en pause.

Les acteurs et les scénaristes d'Hollywood ont plusieurs réclamations. D'abord, la revalorisation de leurs rémunérations. Ensuite, cette grève vise à protester contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la production cinématographique et télévisée. En effet, certains studios n'ont pas caché leur intérêt d'utiliser l'IA pour écrire des scénarios ou cloner les voix et les images des acteurs. Les studios et les plateformes de streaming, représentés par l'AMPTP, n'ont pas caché leur "déception" face à l'échec des négociations entamées, le patron de Disney, Bob Iger, ayant même qualifié les exigences des scénaristes et des acteurs d'"irréalistes".

Pour l'heure, on ne sait pas quand la grève peut prendre fin à Hollywood. La dernière grève des scénaristes avait eu lieu en 2007 et 2008. Elle avait duré 100 jours et coûté 2 millions de dollars à l'ensemble du secteur. Ci-dessous, on vous explique tout ce qu'il faut savoir sur la grève à Hollywood.

Pourquoi y a-t-il une grève à Hollywood ?

Les scénaristes de la WGA (Writers Guild of America) sont en grève depuis le 2 mai 2023. Ils ont été rejoints le 14 juillet par le SAG-AFTRA (Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists), syndicat représentant les acteurs d'Hollywood. Ces deux corps de métier ont décidé de s'allier autour de revendications communes :

Une revalorisation des salaires : les scénaristes estiment notamment n'être pas suffisamment payés par rapport à d'autres corps de métier de l'industrie, et souhaiteraient recevoir une part équitable des bénéfices générés par le streaming. Ils réclament également de garanties pour que leur emploi soit plus stables. De leur côté, les acteurs demandent également une hausse du salaire minimum et la révision du paiement résiduel, mis à mal depuis l'émergence du streaming.

: les scénaristes estiment notamment n'être pas suffisamment payés par rapport à d'autres corps de métier de l'industrie, et souhaiteraient recevoir une part équitable des bénéfices générés par le streaming. Ils réclament également de garanties pour que leur emploi soit plus stables. De leur côté, les acteurs demandent également une hausse du salaire minimum et la révision du paiement résiduel, mis à mal depuis l'émergence du streaming. L'intelligence artificielle : les scénaristes s'inquiètent de propositions émises récemment par différents studios d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer des scripts. Les acteurs s'inquiètent de leur côté que leur image et leur voix soit utilisée contre leur gré par des répliques de leur image générée par l'IA.

Quel peut être l'impact de la grève à Hollywood ?

La grève à Hollywood peut avoir de graves conséquences pour le secteur. La production de séries et de film est mise en pause jusqu'à nouvel ordre. Concrètement, cela signifie qu'il n'y aura plus d'auditions ou d'essais filmés ou de doublage, ce qui met à l'arrêt la pré-production. Les tournages sont également mis en pause. Enfin, toute la promotion des prochaines sorties est mise à mal, puisque les acteurs ne participeront plus aux interviews, aux avant-premières ou aux festivals. La Mostra de Venise et le Festival de Toronto pourraient en subir le prix. Ainsi, dès que la grève a été votée par le syndicat des acteurs, le casting d'Oppenheimer a immédiatement quitté l'avant-première londonienne.

Jusqu'à quand y aura-t-il une grève à Hollywood ?

On ne sait pas quand la grève à Hollywood pourrait prendre fin. Les dernières négociations entre les syndicats et les studios et plateformes de streaming ont échoué. Ces derniers ont d'ailleurs fait savoir dans la presse qu'ils seraient prêts à attendre que les grévistes soient épuisés et financièrement acculés avant de reprendre les discussions. Selon des informations de Deadline, les studios pourraient attendre jusqu'à l'automne avant de reprendre les négociations.