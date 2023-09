La grève à Hollywood est finie pour les scénaristes, mais pas pour les acteurs

Le syndicat des scénaristes WGA a approuvé l'accord conclu avec les studios et acté le retour au travail de ses membres. Les acteurs, eux, sont toujours en grève.

Ce sont 148 jours de grèves qui prennent fin. Ce mardi 26 septembre 2023, la Writers Guild of America (WGA), syndicat des scénaristes américains, a approuvé l'accord conclu avec les studios. Le retour au travail de ses membres a été acté ce mercredi 27 septembre, mettant fin à un mouvement qui a débuté le 2 mai, il y a presque cinq mois.

Si les scénaristes reprennent officiellement le travail mercredi, l'accord conclu par le syndicat et les studios peut encore être rejeté par les membres de la WGA. Un vote de ratification aura lieu le 2 et le 9 octobre 2023.

Pour les spécialistes de l'industrie cependant, il s'agirait d'une formalité, puisque l'accord inclut des "gains significatifs" en matière salariales et des protections dans le cadre de l'usage de l'intelligence artificielle.

Prime et protections face à l'IA

Plus concrètement, l'accord obtenu par les scénaristes est le suivant : les plumes d'Hollywood auront droit à une prime lorsqu'une série ou un film est visionné par "20% ou plus des abonnés nationaux d'une plateforme de streaming dans les 90 premiers jours de sa sortie".

Ils ont également obtenu des garanties pour ne pas se faire remplacer par l'intelligence artificielle et ne pas être moins rémunéré lorsque l'IA génère des scripts, qui doivent être retravaillés. Les robots ne pourront pas non plus se nourrir de scripts écrits par des humains pour améliorer ses capacités.

La grève se poursuit pour les acteurs

Pour autant, cela ne signifie pas que la grève à Hollywood est officiellement terminée. Les acteurs, eux, sont toujours en grève, depuis qu'ils ont rejoint le mouvement le 14 juillet dernier.

Le syndicat des comédiens, la SAG-AFTRA, a en effet davantage de revendications que leurs collègues scénaristes, même si elles concernent globalement les mêmes sujets : une revalorisation salariale qui prenne en compte le streaming et une protection face à l'usage de l'intelligence artificielle dans ce corps de métier.

La fin de la grève des scénaristes va débloquer certains projets bloqués au stade d'écriture, tout comme les talk-shows qui pourront revenir à l'antenne dans le courant du mois d'octobre. Mais toutes les phases de casting, de tournage ou de promotion sont toujours à l'arrêt en raison de la grève des acteurs.