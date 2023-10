Netflix aurait prévu une nouvelle augmentation de ses prix et la date choisie n'est pas un hasard

Netflix envisagerait une nouvelle augmentation de ses abonnements. La plateforme de streaming aurait choisi un moment bien précis pour l'annoncer.

Vers une nouvelle augmentation des prix de l'abonnement Netflix ? C'est en tout cas ce qu'annonce le Wall Street Journal ce mardi 3 octobre 2023. Selon le média américain, la plateforme de streaming envisagerait une hausse des tarifs dans plusieurs régions du globe. Selon le média anglophone, Netflix attendrait un moment précis avant d'annoncer cette augmentation des tarifs : la fin de la grève des acteurs, qui paralyse Hollywood depuis le 14 juillet dernier.

L'annonce sera faite "quelques mois plus tard" indique toujours le Wall Street Journal. Si les acteurs sont toujours mobilisés, les scénaristes américains ont mis fin à leur grève la semaine dernière à la suite d'un accord avec les producteurs. Celui-ci prévoit une hausse des rémunérations minimales, des primes et des droits liés à la diffusion des oeuvres notamment. De quoi peser sur les budgets des services de streaming.

Quels pays seraient frappés par ces nouvelles hausses de tarifs ? Les Etats-Unis et le Canada seraient notamment concernés selon le Wall Street Journal. Pour l'heure, on ne sait pas si la France l'est également, ni quels seraient les prix des nouveaux abonnements.

En tout cas, cette augmentation ne serait pas la première cette année. Netflix a déjà fait des changements dans ses formules d'abonnement au printemps qui n'ont pas fait que des heureux. Après une nouvelle augmentation des tarifs, le partage des mots de passe a pris fin en mai dernier.

Il est en effet impossible actuellement d'ajouter un abonné supplémentaire à votre offre si cette personne n'habite pas dans votre foyer, ou alors il faut payer un supplément de 5,99 euros par mois.

De son côté, Disney+ met fin, le 1er novembre 2023, à son abonnement unique pour adopter des offres similaires à celles de Netflix, notamment l'abonnement avec publicités.