Max, la plateforme de streaming d'HBO, arrive bientôt en France, et on sait enfin à quelle date

Attendue depuis plusieurs mois en France, la plateforme de streaming d'HBO va enfin sortir en France dans les prochains mois.

La question du visionnage des programmes de streaming d'HBO a longtemps interrogé les sériephiles français. Pendant longtemps, c'était sur OCS qu'il fallait se tourner pour découvrir les programmes de la chaîne de séries dites "prestige" américaines, avant qu'il ne faille souscrire au pass Warner de Prime Video.

Dans quelques mois, cela ne sera plus le cas, puisque la plateforme de streaming de la chaîne américaine, intitulée Max, va enfin arriver en France. Selon des informations de Variety, Max arrivera en France à l'été 2024. Cependant, Warner Bros Discovery, propriétaire de programmes HBO, ayant un accord avec Amazon qui doit durer en France jusqu'à la fin de l'année 2024, celui-ci pourrait être maintenu en parallèle jusqu'à cette date, selon le média américain.

C'est une excellente nouvelle pour les sériephiles français, puisque Max devrait compiler tous les programmes d'HBO à succès, ainsi que les nouvelles saisons de séries très attendues : c'est sur cette plateforme que l'on pourra voir la suite de House of the Dragons, The Last of Us ou encore la série en préparation Harry Potter.

Des productions françaises exclusivement pour la plateforme

Des séries françaises vont également arriver sur Max. C'est le cas de la mini-série originale La mythomane du Bataclan, inspirée de l'histoire vraie d'une femme (jouée par Laure Calamy) qui s'est fait passée pour une victime des attentats de novembre 2015.

Pour l'heure, les tarifs de Max en France ne sont pas connus. Aux Etats-Unis, il existe plusieurs offres : un abonnement avec publicités à 9,99 dollars par mois (99,99 dollars par an), un abonnement basique sans publicités, qui coûte 15,99 dollars par mois (149,99 dollars par an) et un abonnement "ultimate" avec tous les avantages (et sans publicités), à 19,99 dollars par mois, soit 199,99 dollars par an.