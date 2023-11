Disney+ augmente ses tarifs et change ses abonnements dès aujourd'hui

Fini l'offre unique sur Disney+ : à partir de ce 1er novembre 2023, la plateforme de streaming propose trois abonnements à différents prix. On vous détaille leurs avantages et leurs inconvénients.

L'offre unique de Disney++ a pris fin ce mercredi. Dès aujourd'hui, la plateforme de streaming lance un nouveau système d'abonnements. Les nouveaux abonnés ont désormais le choix entre trois offres avant de regarder en ligne les productions Disney, Star Wars ou encore Marvel.

L'abonnement à 8,99 euros par mois (89,90 par an) qui était auparavant disponible sur la plateforme de streaming existe toujours, mais ses avantages sont réduits. De 4 écrans en simultanée, on passe désormais à deux, ce qui n'est peut-être pas pratique pour les familles nombreuses qui utilisent régulièrement la plateforme en même temps, mais qui ne changera peut-être pas énormément de choses pour les autres.

Deux offres supplémentaires

Deux autres offres s'ajoutent à celle-ci : un abonnement avec publicités et un abonnement premium. Les utilisateurs ayant un budget serré et qui ne sont pas gênés par les interruptions de programmes peuvent opter pour le premier moyennant 5,99 euros par mois. Le second, à 11,99 euros par mois (ou 119,90 euros par an) offre tous les avantages, et notamment le visionnage avec 4 écrans simultanée. Le son et la résolution de l'écran sont également optimaux.

Attention, si vous êtes déjà abonnés à Disney+ et que vous ne souhaitez pas payer 3 euros supplémentaires pour les mêmes avantages, il va changer votre abonnement pour passer à une offre moins chère de votre choix, ou résilier.

Les abonnés qui n'auront pas changé leur formule d'abonnement seront automatiquement facturés au nouveau tarif (soit 11,99 euros par mois au lieu de 8,99 euros par mois) à partir du 6 décembre 2023.

Bientôt la fin du partage de compte ?

Cette augmentation des tarifs de Disney+ intervient alors que d'autres plateformes, comme Netflix, adoptent la même stratégie financière.

Ce n'est d'ailleurs pas la même "tactique" pratiquée par Netflix que Disney+ envisagerait pour "stimuler la monétisation en 2024". La plateforme de streaming de Mickey envisagerait également de mettre fin au partage de comptes, dans des modalités qui ne sont pas encore connues.

Pour l'heure, cette stratégie n'est pas encore appliquée à l'ensemble des territoires. Notons toutefois que des essais sont pratiqués pour le moment en Inde. Il faudra attendre les résultats avant de savoir si Disney+ choisit d'étendre cette mesure à d'autres pays.