Le nouveau film Hunger Games relance une théorie qui déchire les fans

La saga "Hunger Games" est de retour au cinéma avec un nouveau film. Et en remontant dans le passé, ce prequel relance des théories qui agitent les fans depuis quelques années.

Le prequel de la franchise Hunger Games est sorti au cinéma ce mercredi 15 novembre 2023. L'intrigue se déroule 60 ans avant la rébellion de Katniss Everdenn et nous dévoile comment le jeune et ambitieux Coriolanus Snow a basculé pour devenir celui qui sera un tyran autoritaire six décennies plus tard. Il devient le mentor de Lucy Gray Baird, chanteuse et tribut du district 12 pour les 10e Jeux de la Faim.

Depuis la sortie du roman en 2020, les lecteurs de Hunger Games se demandent si Lucy Gray Baird n'aurait pas un lien de parenté avec l'héroïne des premiers films. Pour certains, elle serait en effet la grand-mère de Katniss Everdeen.

Plusieurs éléments sont pointés par les fans pour justifier cette théorie : Lucy Gray Baird a écrit la chanson The Hanging Tree, que le père de Katniss lui chantait. Par ailleurs, ce dernier a révélé l'emplacement de la cabane près du lac à sa fille, qui était un secret. Lucy Gray a également donné le nom de Katniss à une plante. Comment le père de Katniss aurait pu connaître tout cela s'il ne connaissait pas Lucy Gray ?

Les fans vont plus loin, en imaginant que le père de Katniss serait le fils de Lucy Gray et Coriolanus Snow, rendant la fin de la franchise d'autant plus ironique pour le tyran du Capitole.

Mais tous les fans ne sont pas d'accord avec cette théorie, et ce pour une raison simple : difficile d'imaginer que Lucy Gray Baird soit tranquillement revenue au District 12 et ait pu poursuivre sa vie au regard de ce qui lui arrive à la fin de La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur.

C'est pourquoi certains ont une autre théorie, peut-être plus plausible, au sujet de la parenté de Katniss : sa grand-mère serait Maude Ivory, et non pas Lucy Gray Baird. La jeune chanteuse de la troupe des Covey a en effet la capacité à se rappeler de toutes les chansons qu'elle entend, et on peut facilement imaginer qu'elle s'est souvenue de The Hanging Tree. Elle sait également où se trouve la fameuse cabane.

L'autrice, Suzanne Collins, n'a jamais validé ni démenti ces théories. Aux spectateurs de se faire leur propre idée.