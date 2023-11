8 ans après son final, cette saga culte que personne n'a oublié fait son grand retour au cinéma

Cette saga cinématographique culte fait son retour cette semaine au cinéma avec un nouveau film qui devrait séduire les fans, mais pas que !

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et ce n'est pas Hollywood qui renierait ce vieil adage. Le studio américain aime remettre au goût du jour des franchises ou des fictions qui ont déjà rencontré le succès du public. Ce mercredi 15 novembre 2023, les spectateurs vont pouvoir découvrir un nouvel épisode d'une saga qui s'est pourtant terminée il y a huit ans.

Un nouveau film de la franchise Hunger Games est en effet à découvrir cette semaine. Sous-titré La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, ce long-métrage est l'adaptation d'un roman de Suzanne Collins sorti le 19 mai 2020. Il ne s'agit donc pas là d'un remake des aventures de Katniss et Peeta, mais d'une nouvelle histoire prenant place au milieu du monde dystopique de Panem et des jeux de la faim.

Dans Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, le public est plongé 64 ans avant la saga de quatre films sortis entre 2012 et 2015. Ce prequel suit l'ascension de Coriolanus Snow (le président de Panem incarné par Donald Sutherland dans les premiers longs-métrages). Ce dernier est choisi comme mentor de Lucy Gray Baird, candidate atypique du district 12 lors des 10e Hunger Games, un jeu de massacre dans lequel une vingtaine d'enfants venus des districts doivent s'affronter à mort dans une arène.

Un casting de stars

Le personnage principal du film est joué par Tom Blyth, que l'on a pu voir dans la série Billy the Kid. Rachel Zegler, révélation du remake de West Side Story par Steven Spielberg, prête ses traits à Lucy Gray. Au casting de ce prequel, les spectateurs retrouveront d'autres noms connus, comme Viola Davis (Murder) dans le rôle de la terrifiante Volumina Gaul, Hunter Schafer (Euphoria) dans celui de Tigris Snow, ou encore Jason Schwartzman (Marie-Antoinette) et Peter Dinklage (Game of Thrones).

Mais comme l'intrigue du film se déroule 60 ans auparavant, ne cherchez pas à apercevoir Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen), Josh Hutcherson (Peeta Mellark) ou Woody Harrelson (Haymitch Abernathy).

Une saga cinématographique à succès

De 2012 à 2015, la franchise Hunger Games s'est imposée comme incontournable. Cette adaptation en quatre films de la trilogie de Suzanne Collins a remporté un vif succès au box-office, puisque tous les films on engrangé 2,9 milliards de dollars à travers le monde (pour un budget total de 493 millions de dollars). En France, les quatre long-métrages mettant en scène la révolte de Katniss ont cumulé plus de 10,9 millions d'entrées.

La franchise Hunger Games s'est également distinguée comme un succès critique face à d'autres adaptations d'œuvres dystopiques pour adolescents ou jeunes adultes. L'intrigue est également une critique des inégalités sociales et d'un régime autoritaire et totalitaire qui met en scène un jeu de massacre pour distraire (et punir) le peuple. Elle a également révélé Jennifer Lawrence comme une star internationale.

Les deux premiers films, plus particulièrement, ont remporté un vif succès avec respectivement 84% et 89% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes (3,4/5 et 3,6/5 sur Allociné). Si les deux derniers n'ont pas réussi à séduire autant, la saga reste tout de même un véritable phénomène de la pop culture.