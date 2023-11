Netflix va bientôt supprimer la meilleure trilogie de tous les temps - il vous reste quelques jours pour la voir

Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques jours pour découvrir sur Netflix la meilleure trilogie du septième art : elle quitte bientôt le catalogue de la plateforme de streaming.

Netflix fait régulièrement le tri dans son catalogue pour faire la place aux nouvelles sorties, ou pour renouveler son offre. Dans quelques jours, c'est la meilleure trilogie cinématographique de tous les temps qui quitte la plateforme de streaming. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour découvrir (ou revoir) ce grand classique du septième art.

Réalisée par Francis Ford Coppola entre 1972 et 1990, la trilogie du Parrain s'est imposée comme l'une des plus grandes œuvres cinématographiques et détient toujours le statut de chef d'oeuvre, presque cinquante ans plus tard. Ces trois films de gangsters décrivent la lutte de pouvoirs entre les différentes familles de la mafia new-yorkaise, entre 1945 et 1955.

L'intrigue se concentre plus particulièrement sur Michael Corleone, fils d'une famille influente de mafieux, qui souhaite s'éloigner des activités criminelles de ses proches mais qui finit par devenir l'un des gangsters les plus influents. Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme de Mario Puzzo.

Sur IMDB, le premier opus alterne souvent entre la première et la seconde place des meilleurs films de tous les temps selon le jugement des utilisateurs. Il est également second au classement des meilleurs films nord-américain de l'American Film Institue, derrière Cititzen Kane.

Si le troisième épisode est souvent considéré comme un peu moins réussi, la trilogie du Parrain a également été multirécompensée : le premier épisode a reçu l'Oscar du meilleur film et du meilleur acteur pour Marlon Brando. Le second repart en 1975 avec six Oscars, celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur second rôle notamment. Le troisième film sera aussi nommé, mais ne remportera pas de prix.

Dans la culture populaire, le monologue d'ouverture de Marlon Brando est devenu un classique et source intarissable d'imitations, tandis que Al Pacino et Robert de Niro trouvent dans cette trilogie leurs plus grands rôles.

Les trois parties du Parrain sont disponible sur Netflix jusqu'au 30 novembre 2023. Passée cette date, ils quitteront la plateforme de streaming.