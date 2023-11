Il vous reste seulement quelques jours pour voir ce film nommé aux Oscars avec Timothée Chalamet et Meryl Streep

Netflix retire bientôt de son catalogue l'adaptation très réussie d'un classique de la littérature avec un casting cinq étoiles.

Chaque mois, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue. Mais cela ne se fait pas sans contrepartie : certains programmes qui étaient là depuis plusieurs semaines doivent laisser la place et quitter la plateforme de streaming. C'est le cas de cette adaptation d'un grand classique de la littérature britannique, qu'il ne faut surtout pas manquer avant qu'il ne quitte définitivement le site.

On y suit quatre jeunes filles qui grandissent librement dans la Nouvelle-Angleterre des années 1860, alors que leur père est parti pour la Guerre de Sécession. Le quotidien de ces jeunes femmes est décrit sur vingt ans durant, tout comme le carcan social qu'elles subissent en étant femmes au XIXe siècle et leur combat pour s'en défaire, malgré les drames qui vont ponctuer leurs vies.

Vous l'avez reconnu : Les filles du docteur March est la dernière adaptation du roman de Louisa May Alcott, sorti en 1868. Cet ouvrage en avance sur son temps est devenu un immense classique de la littérature anglophone et a eu logiquement droit à de nombreuses transpositions à l'écran.

L'adaptation, qui quitte Netflix dans quelques jours, est également la plus récente, puisqu'elle est sortie en 2019. Elle a été réalisée par Greta Gerwig, à qui l'on doit le succès phénoménal du film Barbie plus récemment. Il ne s'agissait cependant pas de son premier long-métrage, puisqu'elle avait auparavant réalisé le film indépendant Lady Bird.

Greta Gerwig a réuni autour d'elle un casting d'exception composé d'une nouvelle génération de comédiens extrêmement prometteurs. Saoirse Ronan, révélée dans Reviens-moi et Lady Bird, incarne Jo March, l'héroïne, face à Florence Pugh (Oppenheimer), Emma Watson (Harry Potter) et Eliza Scanlen (Sharp Objects). Timothée Chalamet, héros de la saga Dune, y joue le meilleur ami de Jo, Laurie.

Face à cette jeune génération, on retrouve des noms d'acteurs déjà reconnus. Meryl Streep fait une apparition, tout comme Laura Dern (Jurassic Park), Bob Odenkirk (Better Call Saul) et Louis Garrel (Les trois mousquetaires).

Si vous n'avez pas vu ce long-métrage, foncez : Netflix le retire de son catalogue le 23 novembre 2023. Les filles du docteur March a été salué par la critique et a été nommé dans la plupart des cérémonies de remises de prix. Il était nommé pour 6 Oscars en 2020, dans les catégories meilleur film, meilleure actrice et meilleure actrice dans un second rôle.