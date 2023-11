Critiqué pour son Napoleon, Ridley Scott a un petit message à passer aux Français et aux historiens

En salles à partir du 22 novembre 2023, le film "Napoléon" est vivement critiqué en France. En interview, Ridley Scott a répondu avec mordant.

En s'attaquant à un des monuments de l'histoire française, même le plus grand des réalisateurs prendra le risque de décevoir le public tricolore. Et Ridley Scott n'échappe pas à ce danger avec Napoleon, son biopic sur l'ancien empereur, qui sort au cinéma ce mercredi 22 novembre 2023. Alors que le film a globalement séduit les critiques américaines, les Français se sont montrés beaucoup plus divisés sur la qualité du long-métrage.

Il faut dire que confier à un Britannique un portrait sur l'empereur vaincu à Trafalgar puis Waterloo par les Anglais a de quoi cristalliser les les tensions. Un point rassemble d'ailleurs les critiques autour de ce film à gros budget : les libertés historiques prises par le réalisateur de bientôt 86 ans. Plusieurs ont été citées avant même la sortie du long-métrage, notamment par l'historien Patrice Gueniffey auprès du Point. Dès la sortie de la bande-annonce, l'historien britannique Dan Snow avait aussi souligné des inexactitudes dans une vidéo TikTok très partagée.

Parmi les scènes les plus critiquées, citons celle de l'exécution de Marie-Antoinette dans laquelle le personnage joué par Joaquin Phoenix est présent dans la foule à Paris, alors que le véritable Napoléon était à des milliers de kilomètres de là, au siège de Toulon. Egalement sous le feux des critiques, une scène dans laquelle on voit l'empereur français tirer au canon directement sur les pyramides d'Egypte fait bondir plusieurs historiens. Heureusement, dans la réalité, aucun boulet n'a été tiré sur ces monuments historiques.

Interrogé sur ces erreurs manifestes dans son portrait accablant pour Napoléon, Ridley Scott a balayé les critiques en ciblant notamment les Français. "Les Français ne s'aiment pas eux-mêmes", a taclé le réalisateur auprès de la BBC. Il a ainsi estimé qu'il ne "valait mieux pas" qu'il réponde aux critiques venues notamment de l'Hexagone au sujet de la réalité historique de son film, sinon il risquait de devenir "grossier".

Auprès du Time britannique, le cinéaste va encore plus loin, assurant qu'il n'avait "pas cherché à écouter les historiens pour rendre son Napoleon épique". "Lorsque j'ai un souci avec les historiens, je leur demande : 'pardon mec, mais tu y étais ? Non ? Dans ce cas, ferme-là'."

Napoleon est un film de Ridley Scott porté par Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby. Les fans du réalisateur d'Alien et Gladiator peuvent découvrir ce long-métrage en salles à partir de ce mercredi 22 novembre 2023, avant qu'il ne soit mis en ligne sur la plateforme de streaming Apple TV+.