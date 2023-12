Ce film romantique avec une star de la chanson quitte Netflix, dépêchez-vous pour le voir !

Netflix va bientôt supprimer cette romance hollywoodienne mettant en scène une star de la musique. Il vous reste quelques jours pour le voir.

Amateurs de comédies romantiques, dépêchez-vous ! Netflix va de nouveau faire du tri dans son catalogue dans les prochains jours pour laisser la place à ses nouveautés. En conséquences, certains programmes vont bientôt quitter le catalogue de la plateforme de streaming. C'est le cas de Marry Me, film romantique par excellence sorti en février 2022 qui ne sera bientôt plus sur Netflix. Cette romance met en scène une vedette de la pop, qui organise son mariage devant son public. Mais quelques secondes avant, elle découvre que son fiancé a été infidèle et elle craque.

L'histoire ne s'arrête pas là, puisque la star décide alors de prendre une décision impulsive et d'épouser immédiatement un parfait inconnu, professeur de mathématiques, dans la foule. Mais cette histoire d'amour naissante peut-elle vraiment fonctionner lorsqu'on vient de deux mondes aussi différents ?

Réalisé par Kat Coiro, Marry Me doit beaucoup à son duo de têtes d'affiches. Owen Wilson (Wonder, Loki) incarne le parfait inconnu qui se retrouve marié à une star de la musique. Et pour interpréter cette dernière, les directeurs de casting ont choisi une véritable chanteuse : c'est Jennifer Lopez qui joue ainsi le premier rôle de Marry Me. Une aubaine puisque l'interprète de "On the floor" a pu se glisser sans trop de problèmes dans les chaussures d'une star de la musique. Par ailleurs, elle mène de front une carrière au cinéma.

Celle qui est surnommée "J-Lo" était la tête d'affiche de The Mother, film à succès de Netflix en 2023 mais également du film Queens en 2019. Côté comédie romantique, elle a déjà joué dans Un mariage trop parfait mais surtout Coup de foudre à Manhattan.

Lors de sa sortie en 2022, Marry Me a divisé la critique. Le Parisien a en effet noté que le long-métrage "coche toutes les cases de la comédie romantique" et que l'ensemble "fonctionne, malgré de grosses ficelles". Idem pour Public, qui salue un "conte de fées un peu niais mais tellement romantique". A l'inverse, Le Figaro et Télérama ne sont pas tombés sous le charme de cette "romance téléphonée" (Le Figaro) "calibrée pour la Saint-Valentin" (Télérama). Les amateurs du genre devraient donc y trouver leur compte, mais ne vous attendez pas non plus à une révolution dans le domaine.

Marry Me ne reste pas longtemps sur Netflix. Cette comédie romantique va en effet disparaître de la plateforme de streaming ce vendredi 8 décembre. Ne tardez pas si vous souhaitez la découvrir avant son départ ! Pour voir le film en streaming, il faut logiquement un abonnement à la plateforme, dont le prix peut varier entre 5,99 euros par mois (si vous optez pour une offre avec publicités) et 19,99 euros par mois (pour un abonnement premium avec tous les avantages).