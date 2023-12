Netflix supprime l'un des meilleurs films de braquage, vous n'avez plus que quelques jours pour le voir

Un film de braquage déjanté quitte la plateforme de streaming Netflix dans quelques jours. Dépêchez-vous pour le voir tant qu'il en est encore temps !

Régulièrement, Netflix opère du changement dans son catalogue. Si la plateforme de streaming propose chaque semaine de nombreuses nouveautés à binge-watcher, certains programmes doivent en retour quitter le site pour laisser la place aux nouveaux films et aux nouvelles séries.

C'est le cas de l'un des meilleurs films de braquage qui disparaîtra bientôt du catalogue des abonnés de Netflix. Snatch : Tu braques ou tu raques vit en effet ses derniers jours sur la plateforme de streaming. Il ne vous reste donc plus que quelques jours avant de découvrir ce film de gangsters hilarant et so british, devenu depuis sa sortie en 2000 l'un des grands classiques du genre.

Snatch : tu braques ou tu raques (raccourci en Snatch) est réalisé par Guy Ritchie et produit par Matthew Vaughn, deux pontes du cinéma britannique. Le premier a signé de nombreux films de gangsters, comme The Gentlemen ou Arnaques, crimes et botaniques. Le second a notamment réalisé la saga d'espionnage à succès Kingsman.

Le 15 novembre 2000, ils sortent donc Snatch, un film bien difficile à résumer puisqu'il propose un patchwork de petites frappes du banditisme britannique toutes embarquées dans un braquage rocambolesque. Dans ce film aux intrigues à plusieurs couches, on est loin de la mafia de New-York, mais on s'amuse de ces petits gangsters persuadés d'être de grandes figures du crime, toutes à la recherche d'un énorme diamant qui passe de main en main.

Vous l'aurez compris, Snatch prend place au sein de la pègre londonienne, mais est avant tout une comédie délirante qui cherche davantage à faire rire d'une galerie de personnages loufoques qu'à dépeindre un univers criminel inquiétant et menaçant.

A sa sortie, les critiques s'étaient déjà laissés globalement séduire. Le Figaro avait notamment salué "l'univers noir, cynique et délirant de Guy Ritchie", quand Le Parisien louait "une comédie comme on les aime : délirante mais pas trop, joyeusement bondissante et peuplée d'une cour des Miracles comme on en n'avait pas vu depuis longtemps". Pour Première, le réalisateur britannique a même "inventé le pop-corn cérébral", puisqu'il ne faut pas non plus décrocher si on veut bien comprendre l'enchaînement de l'intrigue.

Snatch se distingue surtout par son casting étonnant. Dans les rôles principaux, on reconnaîtra Jason Statham et Stephen Graham. Mais d'autres grands noms d'Hollywood viennent se greffer au film, parfois le temps de courtes scènes, comme Benicio del Toro. Et comment oublier Brad Pitt en boxeur gitan têtu, à l'accent incompréhensible ? Certains avancent même qu'il s'agit du meilleur rôle de sa carrière. On vous laissera seul juge sur cette question.

Si Snatch vous intrigue, sachez qu'il vous reste encore quelques jours pour le voir en streaming sur Netflix pour les abonnés. Le film quitte la plateforme de streaming ce jeudi 14 décembre 2023. Dépêchez-vous de le (re)voir !