L'un des meilleurs films de gangsters de tous les temps arrive enfin sur Netflix

Il était attendu depuis longtemps : l'un des meilleurs films de gangsters de tous les temps, salué par une Palme d'or, est enfin disponible en streaming sur Netflix.

Au panthéon des films de gangsters, trônent de très grandes oeuvres du cinéma. La trilogie du Parrain ou encore les nombreuses tentatives de Martin Scorsese figurent au classement des incontournables, sans aucune hésitation. Mais un film de gangsters a surpris tout le monde il y a bientôt 30 ans en réinventant le genre et la narration cinématographique. Il est, depuis, devenu l'un des meilleurs films de tous les temps pour beaucoup de cinéphiles.

Si vous ne l'avez pas encore vu, pas de panique : Pulp Fiction est disponible sur Netflix à partir de ce vendredi 15 décembre 2023. Sorti le 26 octobre 1994, le film est la deuxième réalisation de Quentin Tarantino après Reservoir Dogs et avant Kill Bill. Difficile de résumer en quelques mots l'intrigue de ce film chorale qui dépeint plusieurs gangsters de Los Angeles, dans une narration totalement éclatée du point de vue chronologique.

Rappelons qu'il s'agit d'un film de Quentin Tarantino, qui ne s'est pas fait connaître pour la douceur de ses longs-métrages. Pulp Fiction est souvent violent et parfois sanglant. Il ne manque toutefois pas d'humour et, comme beaucoup d'autres longs-métrages du réalisateur, il est reconnu pour ses dialogues très stylisés et imagés.

Au casting, ce sont des grands noms d'Hollywood qui se donnent la réplique et qui incarnent la petite pègre de Los Angeles. La carrière de John Travolta, au point mort, a été relancée par Pulp Fiction, tandis que plusieurs moments de bravoure mettent en scène Samuel L. Jackson, Uma Thurman ou encore Bruce Willis. Maria de Medeiros, Ving Rhames, Christopher Walken, Harvey Keitel, Rosanna Arquette et Tim Roth complètent le casting dans des rôles plus secondaires.

Pulp Fiction a remporté la Palme d'or au Festival de Cannes l'année de sa sortie. Pour la petite histoire, lors de sa projection sur la Croisette, le film était pourtant loin de faire l'unanimité et Quentin Tarantino devra son prix à l'impulsion de Clint Eastwood, alors président du jury. Mais la controverse au sein du public et de la presse seront telles que Tarantino répondra aux huées par un doigt d'honneur en allant recevoir la Palme. Le film remportera également l'Oscar du meilleur scénario original l'année suivante.

Depuis, le public chante ses louanges et Pulp Fiction est considéré comme un film culte. L'American Film Institute le considère comme le 7e meilleur film de gangsters. Beaucoup de cinéphiles le mettent également beaucoup plus haut dans leurs classements personnels. Il est ainsi à la 8e place des meilleurs films de tous les temps selon le classement des utilisateurs de l'Internet Movie Database (IMDB). Vous pouvez dès à présent (re)voir Pulp Fiction sur Netflix.