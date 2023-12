Ce thriller palpitant est le meilleur film à voir cette semaine sur Netflix

Thriller haletant, casting XXL et ambiance apocalyptique : voici le meilleur film à voir sur Netflix cette semaine.

Il est de plus en plus difficile de choisir le programme à regarder pour se détendre à la fin de la journée. Il faut se décider, seul ou parfois à plusieurs, entre un film ou une série, mais également la plateforme de streaming vers laquelle se tourner, avant de choisir le programme qui va occuper la soirée. Cette semaine, on vous aide en vous proposant le meilleur film à voir en streaming.

S'il y a un long-métrage à regarder dans les jours qui viennent, c'est assurément Le monde après nous, disponible sur Netflix depuis ce vendredi 8 décembre 2023. Réalisé par Sam Esmail (Mr Robot) et produit par le couple Obama, ce thriller psychologique sans temps mort est l'adaptation du roman du même nom, publié par Rumaan Alam en 2020.

On y suit une famille américaine, en vacances dans une maison louée à Long Island. Leur séjour paradisiaque est interrompu par deux étrangers, qui affirment être les propriétaires de la villa et leur annoncent qu'une mystérieuse panne d'électricité frappe le pays. Résultat : il n'y a plus de télévision, de téléphone, d'information, de signal GPS ou d'internet. La menace d'une cyberattaque est brandie, tandis que l'incertitude gagne les locataires : peuvent-ils vraiment faire confiance à leurs hôtes, ou le pays est-il vraiment en train de sombrer dans la paralysie totale ?

En plus d'un pitch intriguant, Le monde après nous réunit un casting cinq étoiles de stars américaines bien connues du public. Julia Roberts incarne ici une femme méfiante, à des années-lumière des rôles solaires qui l'ont fait connaître il y a plusieurs années. Elle donne la réplique à Ethan Hawke (la trilogie des Before et plus récemment Black Phone), Mahershala Ali (Green Book, Moonlight) et Kevin Bacon (Footloose).

Le monde après nous réussit à proposer un thriller captivant dès ses premières minutes sans pour autant révéler les tours qu'il a dans sa manche avant le final. Rapidement, on comprend que le long-métrage questionne plusieurs éléments de la civilisation occidentale, notamment notre addiction au numérique, les préjugés racistes, notre réaction face au chaos ou encore notre rapport à l'autre, à l'incertain et à l'étranger.

La dernière réalisation de Sam Esmail se révèle alors aussi profonde (voire parfois dérangeante puisqu'elle interroge la fragilité de notre société) qu'haletante, servie par une mise en scène inspirée qui a tout pour séduire la critique mais également le public. Le monde après nous est à voir dès ce vendredi sur Netflix, et on ne sera pas surpris si son nom se retrouve cité durant la course aux Oscars dans les mois qui suivent.