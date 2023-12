Netflix va supprimer ce film avec le plus grand méchant du cinéma, regardez-le sans tarder

Il ne vous reste plus que quelques jours pour voir, sur Netflix, l'un des films les plus populaires de ces dernières années, qui met en scène l'un des plus grands méchants d'Hollywood.

Le catalogue de Netflix change très régulièrement, et il faut faire attention à ne pas manquer un programme que l'on voulait absolument voir, mais qu'on avait gardé pour plus tard. Ce long-métrage très populaire, encensé par la critique et le public, qui met en scène l'un des plus grands méchants d'Hollywood, quitte très bientôt la plateforme de streaming. Ne tardez pas si vous souhaitez le regarder.

En 2019, Joker a créé l'événement. Réalisé par Todd Philips, ce film dramatique revient, avec une volonté réaliste affichée, sur les origines du de l'ennemi juré de Batman dans les comics et au cinéma. Ici, l'histoire revient sur ce qui a poussé Arthur Fleck, un homme souffrant de maladie mentale et stigmatisé par la société, à basculer, jusqu'à devenir le Joker.

C'est Joaquin Phoenix qui a eu la lourde tâche d'incarner ce personnage ultra-violent et complexe. Et le pari a été payant pour le comédien déjà révélé dans Gladiator, puisque ce rôle lui a permis de décrocher enfin l'Oscar du Meilleur acteur, après avoir été nommé à trois reprises par le passé. Au casting, il donne brièvement la réplique à Robert de Niro, mais également Zazie Beetz (Deadpool).

Lors de sa sortie en salles, le 9 octobre 2019, le film est un véritable succès. Les critiques se sont laissées largement séduire par la prise de position radicale du long-métrage. Allociné recense 44 avis presse, pour une note globale de 4,1/5. Le magazine spécialisé Cinemateaser a notamment qualifié Joker de film "immanquable" en "redonnant du sens aux comic book movies". Pour L'Express, le film est à la fois un "choc visuel" qui fait "cogiter longtemps après la projection". La Voix du Nord a salué une "mise en scène sèche et puissante", ainsi qu'un "récit politique asphyxiant et violent". Première a également loué "un immense film politique porté par l'interprétation démente de Joaquin Phoenix".

Le public s'est également laissé séduire par le choc Joker, puisque le long-métrage a rassemblé plus de 5,6 millions de spectateurs dans les salles en France. Aux Etats-Unis, le film a engrangé plus de 330 millions de dollars de recette. Le succès de Joker est tel qu'une suite est prévue. Intitulée Joker : folie à deux, ce nouveau thriller psychologique prend le parti pris d'être également un film musical. Pour l'occasion, les fans découvriront le personnage d'Harley Quinn, interprété par Lady Gaga. Peu d'informations ont encore fuité sur cette suite, si ce n'est que Zazie Beetz a laissé entendre que "les gens seront surpris".

En attendant la sortie au cinéma de cette suite, prévue pour le 2 octobre 2024, les cinéphiles peuvent encore (re)voir Joker en streaming. Mais faites-vite, le film quitte Netflix le 22 décembre.