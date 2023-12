"Mourir peut attendre" sur France 2 : Daniel Craig explique la fin tragique de son James Bond

Le dernier film James Bond, "Mourir peut attendre", est diffusé sur France 2 ce dimanche soir. En interview, Daniel Craig revenait sur la fin tragique de son personnage.

C'est un épisode de James Bond bien particulier qui est diffusé ce dimanche soir. France 2 propose à ses téléspectateurs de découvrir Mourir peut attendre, 25e film de la franchise, et surtout le dernier dans lequel Daniel Craig incarne l'espion au permis de tuer.

Dans ce film, James Bond a pris sa retraite en Jamaïque, mais se voit obliger de reprendre du service pour retrouver un scientifique qui a été kidnappé. Sur son chemin, il va se retrouver face à plusieurs fantômes de son passé, pour le meilleur et pour le pire.

Comme dit plus haut, Mourir peut attendre marque la dernière incarnation de Daniel Craig en 007. Pour l'occasion, l'acteur fait ses adieux au personnage dans un final explosif, qui voit plusieurs protagonistes de ses précédents films faire son retour, mais également un final aussi tragique qu'émouvant. Attention, la suite contient des spoilers sur la fin de Mourir peut attendre.

A la fin du long-métrage, le James Bond de Daniel Craig décide de se sacrifier pour permettre à Madeleine et aux autres d'être sauvés. Son personnage meurt alors de manière très émouvante, très ironique par rapport au titre, et très surprenante pour les fans de la franchise.

Dans le podcast Best of Today de BBC Radio 4, rapporté par Variety, l'acteur est revenu sur la décision de tuer son personnage. Et cela date déjà d'il y a plusieurs années : "J'ai dit à Barbara il y a longtemps, en 2006 : 'Si je fais tous ces films et que nous réussissons, pouvons-nous le tuer ?' Et elle m'a répondu : 'Oui, on peut'. Et je pensais à moi, à ma carrière et j'essayais de penser à comment tout ceci fonctionnerait. Je pensais également à ce qu'ils pouvaient faire avec Casino Royale. Ils ont eu la chance de se réinventer avec ça parce qu'ils sont retournés au début. Maintenant, ils peuvent de nouveau tout réinitialiser. Ça semble être une excellente décision."

Mais bien évidemment, si le James Bond de Daniel Craig est décédé, cela ne signifie pas que James Bond ne reviendra jamais. "Il n'est pas vraiment mort", assurait l'acteur britannique. "Je suis parti, mais à la toute fin de Mourir peut attendre, il est précisé que Bond reviendra, donc il va revenir à un moment donné."

Pour l'heure, on ne sait pas quel acteur incarnera le prochain James Bond. Plusieurs noms circulent dans les dernières rumeurs, comme ceux de Aaron Taylor-Johnson, Tom Hardy ou encore Regé-Jean Page.