En seulement 8 épisodes, cette série espagnole promet de faire un véritable hold-up sur Netflix

Cette série espagnole avait pris la tête des audiences de Netflix à sa sortie en 2024. Et elle revient désormais pour une saison 2.

C'est le braquage le plus attendu de l'année. Le 15 mai 2026, les abonnés de Netflix vont pouvoir retrouver un personnage qu'ils connaissent bien pour un casse de haut vol. La première saison sortie avait connu un très beau succès d'audiences, trônant longtemps en première position du classement quotidien des séries les plus vues au moment de sa sortie il y a deux ans. La suite promet

C'est sur Netflix qu'il faut se rendre pour découvrir la suite de la série Berlin. Et ne vous fiez pas à son titre : il ne s'agit ni d'une série historique, ni d'une série allemande. Ce nouveau programme est un spin-off de La Casa de Papel, série à succès de la plateforme de streaming diffusé entre 2017 et 2021. Sa quatrième saison avait notamment rassemblé près de 65 millions de foyers au cours de son premier mois.

© Felipe Hernández/Netflix © 2025

Les fans de la série espagnole originelle l'auront compris, ce programme se centre sur le personnage dénommé "Berlin". Cette saga se concentre plus spécifiquement sur le passé de ce personnage adoré des fans, bien avant le début de La Casa de Papel, avant qu'il ne découvre qu'il est malade, et avant qu'il ne connaisse un destin tragique dans la Maison royale de la monnaie d'Espagne.

Dans la saison 2, intitulée Berlin et la dame à l'hermine, le frère du Professeur réunit sa bande à Séville pour réaliser un gros coup : prétendre voler la Dame à l'hermine, pour cibler le duc de Malaga et sa femme, qui veulent faire chanter Berlin.

Comme La Casa de Papel, Berlin est créée par Álex Pina et Esther Martínez Lobato. L'acteur Pedro Alonso reprend le rôle qui l'a fait connaître auprès du public à travers le monde et donne la réplique à Michelle Jenner (La Cuisinière de Castamar), Tristán Ulloa (Warrior Nun), Begoña Vargas (Bienvenidos a Eden), Joel Sánchez et Julio Peña Fernandez (A travers ma fenêtre). Ils sont rejoints pour cette saison 2 par José Luis García-Pérez et Marta Nieto.

Au total, Berlin et la dame à l'hermine promet de captiver les fans de la série espagnole originelle durant huit épisodes. La série peut donc se binge-watcher tranquillement en quelques soirées depuis le 15 mai 2026, où elle est déjà n°1 dans le monde selon les données de Flixpatrol pour sa première semaine de diffusion. La première saison, sobrement intitulée Berlin, est toujours disponible sur Netflix.