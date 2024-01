Une nouvelle plateforme de streaming totalement gratuite arrive en France cette semaine

Une nouvelle offre de streaming totalement gratuite arrive en France en ce début d'année 2024. On vous détaille cette nouvelle offre et les programmes qui y sont associés.

Un nouvel acteur du streaming fait son arrivée en France en ce début d'année 2024. Et bonne nouvelle si vous souhaitez vous divertir à petit prix, puisque cette nouvelle plateforme s'annonce comme totalement gratuite pour ses abonnés. Cette nouvelle offre comprendra 200 films, 200 téléfilms, 200 séries en intégralité et de nombreuses émissions de divertissement renommées (Koh Lanta, The Voice, la Star Academy...), qui resteront en ligne au minimum 30 jours et jusqu'à 48 mois.

Dans le détail, il sera entre autres possible de retrouver plusieurs séries françaises, comme HPI ou Sam, mais aussi des séries étrangères comme Vampire Diaries. Des contenus exclusifs seront également proposés aux abonnés sur plusieurs programmes, comme la Star Academy, Quotidien ou Plus belle la vie, qui signe son retour sur la Une à la même date que le lancement de cette nouvelle plateforme.

Cette nouvelle offre de streaming est bien évidemment TF1+, qui a été annoncée dans un communiqué de presse de TF1 il y a peu. Il sera possible de s'abonner à ce nouveau service à partir de ce lundi 8 janvier 2024. La plateforme proposera de retrouver tous les contenus de la première chaîne. Mais il y en aura également pour les plus jeunes, qui pourront(re)voir Miraculous, Naruto ou encore la Pat Patrouille.

Une offre d'information exclusive, Top Info, sera également lancée pour l'occasion, tout comme des chaînes avec des thématiques bien précises (comédies romantiques, thrillers, humour, mangas...). TF1+ promet également des "innovations inédites" : des résumés sur mesure en temps réels de rencontres sportives, ainsi qu'un moteur de recommandation de contenus permettant le visionnage à plusieurs. De quoi en proposer pour tous les goûts.

Disponible sur 4 écrans, les Smart TV et sur les box (Orange, Bouygues et SFR à partir de mars), TF1+ est donc accessible gratuitement. En revanche, les utilisateurs devront accepter, comme à la télévision, des coupures de publicités. En parallèle, une offre premium sera accessible : pour 5,99 euros par mois (ou 59,99 euros par an), il est possible de bénéficier du contenu de la plateforme sans coupure publicitaire.

TF1+ n'est pas la seule plateforme de streaming gratuite en France. Le groupe France Télévision (arancetv) et Arte (arte.tv) proposent chacun de visionner en streaming les programmes qui sont diffusés à l'antenne, sans frais. Cela inclut des émissions, séries et téléfilms originaux, mais également les longs-métrages diffusés sur leurs chaînes le temps d'une soirée. Rakuten TV, mais également Molotov ou Pluto TV, proposent du visionnage gratuit, avec un catalogue plus limité néanmoins.