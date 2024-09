C'est le meilleur film de tous les temps selon les spectateurs, il a ému des générations entières

Le film le plus populaire de tous les temps selon les spectateurs français sur Allociné a fait son retour sur Netflix, quelques mois après avoir quitté la plateforme de streaming pour Prime Video.

Entre les plateformes de streaming, les programmes vont et viennent. Les sites font souvent du tri dans leur catalogue pour laisser la place aux nouvelles sorties du moment, ou lorsque les droits d'exploitation arrivent à expiration. En conséquence, des films et séries disparaissent de l'inventaire de plateforme de streaming, avant d'arriver chez d'autres plus tard. C'est notamment le cas du film le mieux noté des spectateurs d'Allociné, que les utilisateurs du site spécialisé dans le cinéma considèrent donc comme le meilleur de tous les temps. Quelques mois après avoir quitté Netflix et rejoint Prime Video, il est désormais de retour sur le site au N rouge.

Depuis sa sortie en 1994, Forrest Gump s'est imposé comme un classique indémodable du septième art. Son intrigue bouleversante, qui retrace l'histoire récente des Etats-Unis, ainsi que le travail d'interprétation de ses acteurs, ont totalement séduit des générations de spectateurs, qui le considèrent comme un incontournable à avoir vu dans sa vie. A tel point qu'il est sélectionné en 2011 pour être conservé à la bibliothèque du Congrès américain pour son intérêt jugé "culturellement, historiquement ou esthétiquement important".

Ce drame réalisé par Robert Zemeckis (Retour vers le futur) suit un homme, Forrest Gump, qui attend un bus et en profite pour raconter sa vie aux autres passagers. Considéré comme simple d'esprit, il a pourtant traversé les plus grands moments de l'histoire des Etats-Unis depuis les années 1950 : de la fin de la ségrégation à la guerre du Vietnam, jusqu'à l'élection de Kennedy ou Nixon, en passant par le mouvement hippie, l'alunissage de Neil Armstrong ou encore le scandale du Watergate et l'épidémie de Sida.

© Sipa

Au casting, Tom Hanks donne la réplique à Robin Wright (House of Cards), Gary Sinise (Des souris et des hommes) ou encore Mykelti Williamson (Sauvez Willy). Avec cette performance, l'acteur principal a ému le public du monde entier, au point de décrocher l'Oscar du meilleur acteur en 1995. Cette même année, Forrest Gump a également remporté l'Oscar du Meilleur film, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario adapté, du meilleur montage et des meilleurs effets visuels.

Au moment de sa sortie, Forrest Gump reçoit des critiques internationales positives dans l'ensemble, si l'on se fie à Metacritic (82/100) ou Rotten Tomatoes (71%). La presse française s'est laissée un peu moins séduire, mais la réalisation de Zemeckis figure tout de même en tête des meilleurs films de tous les temps selon les avis des spectateurs d'Allocine, avec la note de 4,6/5. Au moment de sa sortie, en 1994, le long-métrage engrangera 679 millions de dollars au box-office américain.

Depuis quelques semaines, Forrest Gump est de nouveau disponible sur Netflix. Mais pas de panique si vous n'avez pas d'abonnement, puisque la vie trépidante de Forrest est également à découvrir sur Prime Video. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas voir le film le plus populaire auprès des utilisateurs d'Allociné !