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Ces 10 moments de malaise ont perturbé les Oscars

Par Manon Bricard

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John Travolta se trompe de nom

En 2014, John Travolta doit introduire Idina Menzel, lauréate de la meilleure chanson originale pour "La Reine des Neiges". Mais sur scène, il demande au public d'applaudir "Adele Dazeem". Oups !   

Les favoris de 2025 Partagez cette info

Bourde monumentale aux Oscars

En 2017, l'Oscar du Meilleur film est remis par erreur à "La La Land" alors que "Moonlight" avait gagné. La mauvaise enveloppe a été donnée par erreur, et la bourde est restée dans les annales.  

Tout sur Moonlight Partagez cette info

La chute de Jennifer Lawrence

Lorsqu'elle monte sur scène pour recevoir l'Oscar de la Meilleure actrice en 2013, Jennifer Lawrence se prend les pieds dans sa robe et tombe dans les escaliers.  

Découvrez la suite Partagez cette info

Marlon Brando ne vient pas chercher son prix

Marlon Brando boude les Oscars en 1973 pour dénoncer la manière dont l'industrie traite les acteurs amérindiens. A sa place, l'actrice apache Sacheen Littlefeather est venue sur scène.  

Tout sur Marlon Brando Partagez cette info

Un homme nu aux Oscars

En 1974, le militant Robert Oppel traverse, nu, la scène juste avant la remise de l'Oscar du Meilleur film. On ne sait pas vraiment ce qui a motivé une telle apparition.  

Les favoris des Oscars Partagez cette info

Will Smith gifle Chris Rock

En 2022, Will Smith monte sur scène pour gifler Chris Rock après que ce dernier a fait une blague sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, qui souffre d'alopécie.  

Temps forts de 2022 Partagez cette info

Une fin décevante en 2021

En 2021, le défunt Chadwick Boseman est favori pour l'Oscar du Meilleur acteur. L'Académie choisit de clôturer avec ce prix. Mais c'est Anthony Hopkins, absent, qui est sacré : la soirée se termine sans émotion.  

Palmarès 2021 Partagez cette info

Un inconnu vole un Oscar

En 1938, un homme vient récupérer l'Oscar de l'actrice Alice Brady, absente. Mais il s'agissait en réalité d'un inconnu, et la statuette n'a jamais été retrouvée.  

Les favoris des Oscars Partagez cette info

L'oubli regrettable d'Al Pacino

En 2024, Al Pacino remet l'Oscar du Meilleur Film, sans annoncer les nommés sur décision de la production. Le public est confus et l'instant étrange.  

Revivez ce moment Partagez cette info

Bien vivante, elle apparaît dans l'hommage aux disparus

La productrice Jan Chapman a été "dévastée" en voyant sa photo projetée dans l'hommage aux disparus des Oscars 2017, accolée au nom de son amie, la défunte costumière Janet Patterson.  

Les favoris des Oscars Partagez cette info

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