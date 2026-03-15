Ces 10 moments de malaise ont perturbé les Oscars

En 2014, John Travolta doit introduire Idina Menzel, lauréate de la meilleure chanson originale pour "La Reine des Neiges". Mais sur scène, il demande au public d'applaudir "Adele Dazeem". Oups !
En 2017, l'Oscar du Meilleur film est remis par erreur à "La La Land" alors que "Moonlight" avait gagné. La mauvaise enveloppe a été donnée par erreur, et la bourde est restée dans les annales.
Lorsqu'elle monte sur scène pour recevoir l'Oscar de la Meilleure actrice en 2013, Jennifer Lawrence se prend les pieds dans sa robe et tombe dans les escaliers.
Marlon Brando boude les Oscars en 1973 pour dénoncer la manière dont l'industrie traite les acteurs amérindiens. A sa place, l'actrice apache Sacheen Littlefeather est venue sur scène.
En 1974, le militant Robert Oppel traverse, nu, la scène juste avant la remise de l'Oscar du Meilleur film. On ne sait pas vraiment ce qui a motivé une telle apparition.
En 2022, Will Smith monte sur scène pour gifler Chris Rock après que ce dernier a fait une blague sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, qui souffre d'alopécie.
En 2021, le défunt Chadwick Boseman est favori pour l'Oscar du Meilleur acteur. L'Académie choisit de clôturer avec ce prix. Mais c'est Anthony Hopkins, absent, qui est sacré : la soirée se termine sans émotion.
En 1938, un homme vient récupérer l'Oscar de l'actrice Alice Brady, absente. Mais il s'agissait en réalité d'un inconnu, et la statuette n'a jamais été retrouvée.
En 2024, Al Pacino remet l'Oscar du Meilleur Film, sans annoncer les nommés sur décision de la production. Le public est confus et l'instant étrange.
La productrice Jan Chapman a été "dévastée" en voyant sa photo projetée dans l'hommage aux disparus des Oscars 2017, accolée au nom de son amie, la défunte costumière Janet Patterson.
A découvrir :