Gros moments de malaise aux Oscars

John Travolta se trompe de nom

En 2014, John Travolta devait présenter Idina Menzel, qui avait remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale pour "Let it go" ("La Reine des Neiges"). Mais lorsqu'il l'appelle, il demande au public d'applaudir "Adele Dazeem". Oups !