"Cet Oscar va m'aider à traverser la crise de la quarantaine" : Justine Triet réagit à la victoire d'"Anatomie d'une chute" aux Oscars

Alors qu'il n'était pas nommé à l'Oscar du Meilleur film étranger, "Anatomie d'une chute" de Justine Triet a tout de même obtenu un prix ce dimanche 10 mars.

Le sacre de la France aux Oscars a eu lieu, mais pas dans la catégorie attendue. Alors qu'il ne représenté par le drapeau tricolore pour le prix du Meilleur film étranger, cela n'a pas empêché Anatomie d'une chute de gagner un prix lors de la 96e cérémonie, ce dimanche 10 mars 2024. Le film de Justine Triet écrit à quatre mains avec son compagnon Arthur Harari a remporté une statuettes : celle du Meilleur scénario original. Le film était nommé à cinq reprises.

Au moment de récupérer son Oscar, la réalisatrice française n'a pas caché son émotion et sa joie sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles : "Cet Oscar va m'aider à traverser la crise de la quarantaine, je crois. En tout cas, c'est une année folle, extraordinaire. C'est très glamour ce soir et le glamour de ce soir est en contraste avec le début de ce film. Vous savez, nous étions à la maison, enfermés avec nos deux enfants. C'était le confinement, c'était pendant le coronavirus. Et donc nous avions mis nos enfants devant la télé, devant des dessins animés. Il n'y avait pas de séparation entre l'écriture et les couches".

Recevant également la récompense en tant que co-scénariste, Arthur Harari a poursuivi : "Et puis il y a deux autres personnes qui sont intervenues Marie-Ange [Luciani] et David [Thion], une femme et un homme. Et en fait, c'est là que les choses sont devenues un peu folles. Et ça a été vraiment ce ping-pong qui est arrivé, surtout entre des Français. Mais il n'y avait rien entre nous ou au dessus de nous. Il y avait une indépendance et une liberté totale et c'était la seule façon pour nous de faire ce film". Par la suite, Justine Triet a tenu à remercier son casting. Une nouvelle statuette s'ajoute donc à l'étagère de Justine Triet, après la Palme d'or, deux Golden Globes et 6 César.

Pas d'Oscar du Meilleur film en langue étrangère

Pourtant, un sacre d'Anatomie d'une chute n'était pas nécessairement évident. Si l'Oscar du Meilleur scénario était prédis par plusieurs observateurs, on ne peut s'empêcher d'être amer en se demandant si le film de Justine Triet aurait pu remporter celui du Meilleur film, offrant une victoire inespérée après plusieurs décennies de disette. Mais ce film de procès ne pouvait pas concourir dans cette catégorie parce qu'il n'a pas été choisi par la France pour représenter le pays.

C'est une commission qui désigne le candidat de la France aux Oscars. Elle a choisi La passion de Dodin Bouffant au profit d'Anatomie d'une chute. Ce choix a été effectué par des professionnels du milieu du cinéma, à savoir les exportatrices Sabine Chemaly et Tanja Meissner, les producteurs Patrick Wachsberger et Charles Gillibert, les réalisateurs et réalisatrices Olivier Assayas et Mounia Meddour et le compositeur Alexandre Desplat.

L'éviction d'Anatomie d'une chute au profit de La passion de Dodin Bouffant, lauréat du prix de la mise en scène à Cannes, en a interrogé plus d'un. Selon des informations de Variety, le vote final était serré (4-3 en faveur de La passion de Dodin Bouffant), et un second vote a été refusé à l'un des membres de la commission qui avait finalement changé d'avis. On ne sait pas pourquoi le film de Justine Triet n'a pas été retenu par la commission, le producteur du long-métrage a dit "ne pas croire à une intervention politique" suite à son discours polémique taclant le gouvernement à Cannes, le CNC assurant également que "la commission pour désigner le candidat de la France aux Oscars désigne son choix en toute indépendance".