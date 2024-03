Tir mortel sur le tournage de "Rust" : l'armurière reconnue coupable, qu'en est-il d'Alec Baldwin ?

L'armurière du film "Rust", Hannah Gutierrez-Reed, a été reconnue coupable d'homicide involontaire pour la mort d'Halyna Hutchin sur le tournage, en octobre 2021. Alec Baldwin sera jugé dans quelques mois.

L'armurière Hannah Gutierrez-Reed a été reconnue coupable d'homicide involontaire ce mercredi 6 mars 2024 au Nouveau-Mexique. Le 21 octobre 2021, sur le tournage du film Rust à Sante Fe, la directrice de la photographie Halyna Hutchins a été mortellement touchée par le tir d'une arme censée contenir des balles à blanc pointé par Alec Baldwin, tandis que le réalisateur, Joel Souza, a été blessé. Elle risque jusqu'à 18 mois de prison et a été placée en détention.

L'armurière était âgée de 25 ans au moment du tournage du film Rust et a été jugée inexpérimentée sur la supervision et la manipulation des armes à feu. Au cours des dix jours de procès qui se sont déroulés au Nouveau Mexique, des images du tournage ont été montrées : on pouvait y voir l'acteur Alec Baldwin manier des armes à feu en les pointant vers d'autres membres de l'équipe. Hannah Gutierrez-Reed n'est jamais intervenue. La procureure a également reproché à l'armurière de n'avoir pas été présente au moment où l'acteur se préparait et d'avoir laissé une vingtaine d'armes sans surveillance, "contrairement à toutes les normes qui régissent le travail des armuriers sur les plateaux".

De son côté, la défense a fait valoir que la production avait employé l'armurière à temps partiel, mais également en tant qu'assistante accessoiriste, afin de réduire les coûts du film. Un expert en armes à feu sur les plateaux de tournage, appelé à la barre, a de son côté estimé qu'il aurait fallu d'autres armuriers sur le tournage pour superviser toutes les armes nécessaires aux scènes.

Alec Baldwin jugé dans quelques mois

Si la responsabilité de l'armurière de Rust était engagée, c'est Alec Baldwin qui a tiré le coup mortel. Le veuf d'Halyna Hutchins avait abandonné les poursuites engagées au civil contre l'acteur à la fin de l'année 2022 , suite à un accord, mais le comédien reste tout de même accusé d'homicide involontaire. Il a toujours nié avoir appuyé sur la détente et mettait en cause l'arme. Alec Baldwin doit être jugé en juillet prochain.