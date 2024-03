En moins de 8 heures, cette série mystérieuse des créateurs de Game of Thrones va captiver les abonnés de Netflix

Ne cherchez plus, cette nouvelle série très attendue est à ne surtout pas rater sur Netflix. Ce programme de science-fiction sera l'un des gros cartons de l'année.

Attention, pépite : s'il y a une série qu'il faut absolument voir au mois de mars sur Netflix, c'est sans aucun doute la nouvelle fiction des créateurs de Game of Thrones (David Benioff et D.B. Weiss) et d'Alexander Woo. Mystérieuse et haletante, cette série de science-fiction en huit épisodes seulement promet de créer l'événement et de tenir en haleine les abonnés de la plateforme de streaming.

Le Problème à 3 corps est un projet extrêmement ambitieux de Netflix qui promet de susciter la curiosité des spectateurs. Il s'agit de l'adaptation en série du best-seller de science-fiction chinois de Liu Cixin. La série adapte le premier tome de sa trilogie, qui se décline ensuite en deux romans, La Forêt sombre et La Mort immortelle.

Dans la nouvelle série de David Benioff, D.B. Weiss et Alexander Woo, les abonnés de Netflix vont tenter de comprendre un mystère spatio-temporel qui frappe le monde, et plus particulièrement la communauté scientifique, et qui prendrait ses ramifications dans la Chine des années 1960. Soixante ans plus tard, donc, les lois de la nature finissent par se déliter sous les yeux d'un groupe de scientifiques et d'un inspecteur de police, qui cherchent tous à affronter cette nouvelle force qui menace l'humanité.

Au casting, Le Problème à 3 corps rassemble des acteurs déjà apparus dans Game of Thrones pour les associer à des visages moins connus du public. David Benioff, D.B. Weiss retrouvent John-Bradley West (Sam dans GOT), Liam Cunningham (Sir Davos) ou Jonathan Pryce (Le Grand Moineau) avec lesquels ils avaient déjà travaillé sur la série de fantasy. Ils associent leurs talents à ceux d'Eiza Gonzalez (Baby Driver, Ambulance), Marlo Kelly (Dare Me), Benedict Wong (Wong du MCU), Sea Shimooka (Arrow, Berlin), Jovan Adepo (Babylon) ou encore Alex Sharp, Zine Tseng et Rosalind Chao.

Le Problème à 3 corps puise dans un roman de science-fiction hautement ambitieux, qui interroge notre rapport à l'étranger et à l'autre lorsque l'humanité est face au pire. Plus mystérieuse dans son point de départ, elle se révèle toutefois hautement haletante à mesure que les révélations de la série s'enchaînent. Dès lors, on réalise que ce n'est pas qu'un mystère scientifique que l'on nous propose, mais une réflexion sur notre rapport au monde, à la science et surtout à l'autre.

Grâce à un rythme tenu et une narration précise, sans que ça soit pesant ou artificiel, associé à une mise en scène souvent imposante, Le Problème à 3 corps réussit l'exploit d'allier le propos cérébral sans jamais le sacrifier au grand spectacle. Netflix sort cette semaine une grande série à la hauteur de ses enjeux et de son scénario, qui a tout pour devenir la nouvelle obsession SF du petit écran.