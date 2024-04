Robert de Niro a totalement improvisé cette réplique de film - elle est devenue culte

Parfois, improviser peut totalement changer l'avenir d'un film. Et Robert de Niro l'a prouvé en inventant cette réplique qui est aujourd'hui restée dans les annales.

Parfois, l'histoire du septième art se joue à très peu de choses. Une improvisation peut rentrer dans la culture populaire et rendre une oeuvre culte. Robert de Niro l'a prouvé grâce à l'une de ses répliques les plus mémorables de tous les temps. Alors qu'il l'a complètement inventée et qu'elle n'était pas prévue dans le scénario original, elle deviendra l'une des répliques les plus célèbres du septième art hollywoodien.

Le comédien, aujourd'hui âgé de 80 ans, incarne Travis Bickle, un chauffeur de taxi qui sombre dans une spirale de violences, dans Taxi Driver, film cultissime de Martin Scorsese qui a remporté la Palme d'or en 1976. Ce vétéran de la Guerre du Viêtnam observe la violence quotidienne qui sévit la nuit à New-York et perd peu à peu la raison. Il décide alors de faire lui-même justice et de sauver notamment une prostituée mineure de ses proxénètes.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 04/04/2024)

Dans une scène de Taxi Driver devenue mémorable, Robert de Niro fixe son reflet dans un miroir et déclare : "You talkin' to me ? You talkin' to me ? You talkin' to me ? Then who the hell else are you talkin' to ? You talkin' to me ? Well I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to ?". En version française, la réplique complète est la suivante : "C'est à moi qu'tu parles ? C'est à moi qu'tu parles ? C'est à moi qu'tu parles ? Alors, à qui est-ce que tu parles ? T'en vois un autre que moi, ici ? J'en vois pas d'autres que moi, ici. A qui tu parles, alors, tu vas le dire, oui ou non ?"

Et incroyable mais vrai, cette scène, qui est rentrée dans les annales, a été totalement improvisée par De Niro sur le tournage du film. Le scénario écrit par Paul Schrader mentionnait simplement que Travis Bickle se parlait à lui même devant le miroir, sans mentionner le contenu de ses propos, a précisé par la suite le scénariste. Selon les mémoires du saxophoniste Clarence Clemons, qui rapporte des propos de l'acteur tenus sur le tournage du film New York New York, il se serait inspiré d'un concert de Bruce Springsteen à Los Angeles l'année précédente, qui aurait posé la fameuse question à son public : "You talkin' to me ?".

Cette réplique est restée dans les mémoires et est devenue un pilier de la culture populaire. Elle a été reprise dans plusieurs sketchs, films ou séries, que ça soit dans Retour vers le futur 3, La Haine, Le Roi Lion, ou encore Dikkenek ou Kin, le commencement.