L'un des meilleurs films de l'année 2023 est enfin disponible sur Netflix, c'est un excellent biopic qu'il faut avoir vu

Il a raflé toutes les récompenses et a été désigné comme l'un des meilleurs films de l'année passée. Il est enfin disponible sur Netflix en France.

Il n'est pas fréquent qu'un film fasse consensus à ce point entre les avis critiques, le nombre d'entrées au box-office, et les cérémonies de remise de prix. Ce long-métrage, pourtant véritable pari de cinéma, a réussi l'exploit d'allier les trois et s'est distingué comme l'un des films incontournables de l'année 2023, remportant plusieurs statuettes aux Oscars, dont celle du Meilleur film.

La sortie d'Oppenheimer le 19 juillet 2023 a fait l'effet d'un raz-de-marée. Et pour cause : sorti le même jour que Barbie, autre événement cinématographique dans un tout autre genre, le drame Christopher Nolan a été embarqué dans une de ces compétitions aussi féroces qu'artificielles du cinéma, dont les journaux sont friands.

Oppenheimer raconte de manière non-linéaire plusieurs séquences clés de la vie de Robert Oppenheimer, créateur de la bombe atomique, de son ascension à la création de l'arme nucléaire, en passant par son audition pour le maintien de son habilitation de sécurité en 1954.

Oppenheimer a remporté un véritable succès critique, obtenant la note de 93% sur Rotten Tomatoes, 89/100 sur Metacritic et 3,5/5 sur Allociné. A sa sortie, les médias séduits saluaient "un grand spectacle américain" emmené "vers des territoires singuliers et expérimentaux, entre portrait intimiste et fresque politique" (Cinémateaser), ou "une oeuvre sensorielle à la richesse obsédante et la beauté époustouflante" (Ecran Large).

Si certains se montrent plus mesurés, à l'instar de Libération ou du Figaro, il est indéniable que le film de Christopher Nolan remporte un vrai succès : à date, il a récolté 975 millions de dollars à travers le monde, cumulant plus de 4,5 millions d'entrées au box-office français. S'il s'est fait devancer au box-office par Barbie, il reste l'un des plus gros succès de Christopher Nolan, devant Interstellar ou Inception.

Mais si Oppenheimer n'est pas le gagnant du box-office de 2023, il est assurément celui des cérémonies de remise de prix. Le biopic a remporté sept Oscars : celui du Meilleur film, de la Meilleure réalisation (le premier de Christopher Nolan), du Meilleur acteur pour Cillian Murphy, du Meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr, de la Meilleure photographie, du Meilleur montage et de la Meilleure musique de film. Il a également obtenu 5 Golden Globes et sept BAFTA.

Après sa sortie au cinéma et sa mise en ligne sur les plateformes d'achat et de location, Oppenheimer est désormais disponible sur Netflix. Depuis ce 21 décembre 2024, le film de Christopher Nolan est à découvrir sur la plateforme de streaming par abonnement.