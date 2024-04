Dégommé par la critique et le public, ce film de science-fiction a pourtant droit à une suite sur Netflix

Malgré des avis très mitigés, ce film de science-fiction aura bien droit à une suite sur Netflix. Et celle-ci a toutes les chances de cartonner à nouveau.

Tous les films qui ont droit à une suite ne sont pas forcément des grands succès critiques, loin de là. La preuve une nouvelle fois sur Netflix, qui sort la suite de l'un de ses blockbusters qui, s'il avait été visionné par de nombreux spectateurs au moment de sa sortie, n'a pas obtenu de bons avis de la part de la presse comme du public.

Space opera réalisé par Zack Snyder, Rebel Moon : l'entailleuse est la seconde partie du film sorti en décembre dernier sur Netflix. L'intrigue reprendra à l'endroit où on avait laissé les personnages : Kora et ses guerriers se battent aux côtés des habitants de Veldt, qui voient leur village menacé par le Monde-Mère. Chacun va devoir affronter son passé avant la bataille contre les forces du Royaume.

© Clay Enos/Netflix

Très attendu au point d'avoir droit à une suite, le premier épisode de Rebel Moon n'avait pourtant pas obtenu l'adhésion critique, que ça soit en France ou à travers le monde. Sur Rotten Tomatoes, le blockbuster avait décroché seulement 24% d'avis positifs de la part de la presse, quand Metacritic lui attribuait la note de 31/100. Sur Allociné, le long-métrage avait obtenu la note presse de 2,6/5, avec 13 titres de presse ayant posté une critique. Pour Cinemateaser, le réalisateur manquait "bizarrement d'allant et de conviction", quand Télé-Loisirs estimait que "le résultat pas à la hauteur des attentes". Première, de son côté, jugeait le long-métrage "mal inspiré", "trop nanar, trop mal écrit, trop mal joué [...] pas assez dingo".

Mais malgré ces avis négatifs pour ce sous-Star Wars à la sauce Z ack Snyder, le premier Rebel Moon survolait le classement des programmes les plus vus de Netflix au moment de sa sortie fin décembre. Lorsque l'on s'attarde sur les chiffres, on réalise tout de même que son lancement a été plus que timide, avec plus de 72,9millions de vues selon les chiffres disponibles sur Tudum, 90 millions selon le réalisateur, ce qui reste faible par rapport à d'autres blockbusters sortis à cette période de l'année, comme Don't Look Up et Glass Onion, qui cumulent entre 100 et 200 millions de vues.

Malgré ce classement, les avis n'étaient pas davantage positifs. Près de 520 utilisateurs de Metacritic lui avaient donné la note de 5,8/10. En France, ils sont 2815 à avoir noté le film à ce jour, avec un résultat moyen de 2,5/5. Des critiques décevantes donc. Car si le second opus voit bientôt le jour, c'est parce que les deux premiers films ont été tournés en même temps, et scindés en deux. Rebel Moon : partie 2 sera-t-il meilleur que le premier épisode et créera-t-il finalement la surprise ? Il peut en effet attirer les curieux et les fans du genre. Réponse le 19 avril sur Netflix.