En 6 heures, cette série d'horreur coréenne va terrifier les abonnés de Netflix

Une nouvelle série coréenne est à voir absolument sur Netflix cette semaine. En moins de six épisodes, elle se regarde en un week-end et va terrifier les abonnés de la plateforme de streaming.

Fort du succès de Squid Game ou All of us are dead, Netflix continue de miser sur les productions coréennes pour remplir son catalogue. Cette semaine, il est possible de découvrir une nouvelle série horrifique en six épisodes seulement, qui promet de tenir en haleine les abonnés de la plateforme et d'attirer leur curiosité. Cette série est inspirée du manga fantastique et horrifique Parasite d'Hitoshi Iwaaki. Et c'est un véritable phénomène à lui seul, mais à ne surtout pas confondre avec le film oscarisé en 2020. Ce manga a été publié entre 1988 et 1995 (10 tomes au total), qui ont été vendus à 25 millions d'exemplaires.

L'intrigue se déroule dans un monde où des formes de vie parasitaires colonisent les cerveaux et les corps des humains pour prendre le pouvoir sur la société. La nouvelle série en live action de Netflix se déroule dans le même univers, mais n'adapte pas strictement l'histoire. Seul le monde fantastique et horrifique est similaire, de quoi susciter la curiosité des fans du manga mais aussi les néophytes. Dans Parasyte : The Grey, l'intrigue se concentre sur la jeune Su-in, qui essaie de coexister avec les créatures. En parallèle, un homme part à la recherche de sa sœur disparue, quand un groupe de résistants essaie de vaincre les parasites...

Si l'histoire est différente du manga, elle a tout de même été approuvée par l'auteur. Et pour cause : en plus d'être librement adaptée d'un véritable phénomène de la bande-dessinée japonaise, Parasyte : The Grey a de grands noms derrière la caméra. C'est Yeon Sang-ho, réalisateur, scénariste et producteur à qui l'on doit notamment Dernier train pour Busan, Peninsula ou encore Hellbound qui est aux commandes. Pour l'occasion, il est s'associé à Ryu Yong-jae, qui avait déjà travaillé sur la version coréenne de La Casa de Papel. Au casting, les amateurs de productions coréennes reconnaîtront peut-être Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan ou Lee Jung-hyun, visages déjà connus des amateurs du genre.

Parasyte : the Grey possède toutes les qualités pour susciter la curiosité des abonnés de Netflix et se frayer un chemin dans le top des 10 programmes les plus vus du moment à sa sortie. La série sud-coréenne, en six épisodes d'une durée d'une heure seulement, est à binge-watcher à partir du 5 avril 2024.