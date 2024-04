En moins de 5 heures, cette série comique française au casting fou a toutes les chances de cartonner sur Netflix

Cette nouvelle comédie française de Netflix possède tous les ingrédients pour susciter la curiosité des abonnés de la plateforme de streaming.

La plateforme a beau être américaine, Netflix est devenu au fil des années l'un des fers de lance de la production française, proposant plusieurs nouveautés hexagonales chaque mois. En cette fin avril, la plateforme de streaming propose de découvrir une nouvelle série comique en sept épisodes qui rassemble tous les ingrédients pour devenir un succès en France, sur le papier du moins.

Comme son nom l'indique, Fiasco raconte l'échec monumental d'un tournage de film. Empruntant aux codes du "mockumentary" (les faux documentaires à la The Office ou Park and Recreation), la série comique de Netflix suit, dans le détail, un jeune réalisateur qui accomplit enfin son rêve : tourner un film rendant hommage au passé de résistante de sa grand-mère. Mais rien ne se déroule comme prévu sur ce tournage chaotique et les catastrophes s'enchaînent. A tel point que le cinéaste commence à se demander si un membre de son équipe ne cherche pas à saboter son projet par tous les moyens.

Fiasco remplit son pari principal et se révèle une comédie efficace. Cependant, rappelons que la série se revendique du "cringe humor", c'est-à-dire une forme d'humour qui multiplie les situations de malaise dans le but de provoquer le rire. C'est parfois un peu lourd, et ce n'est peut-être pas pour tout le monde, mais certaines scènes restent très réussies et décrochent plusieurs rires.

Si Fiasco fonctionne, c'est principalement grâce à ses acteurs. Pierre Niney en tête dans le rôle d'un réalisateur maladroit qui enchaîne les bourdes à la manière d'un Michael Scott. Le comédien césarisé, que l'on a connu dans des rôles dramatiques, révèle une nouvelle fois sa maîtrise du rythme et sa puissance comique dans cette série. Mention spéciale à François Civil également, dont le timing comique et l'alchimie avec Niney sont indéniables.

Il faut dire que les deux acteurs se sont déjà donné la réplique dans Five, film déjà réalisé par Igor Gotesman, qui signe aujourd'hui la série Fiasco. Au casting, les abonnés de Netflix reconnaîtront aussi Géraldine Nakache, Leslie Medina, Pascal Demolon ou Vincent Cassel. Si la série s'essouffle malheureusement à mesure qu'approche son final, elle possède néanmoins tous les ingrédients pour susciter la curiosité des abonnés de Netflix : des situations abracadabrantes, un casting de haute volée, et un format propice au binge-watching. Les sept épisodes de Fiasco, de 30 à 40 minutes chacun en moyenne, sont mis en ligne sur Netflix le 30 avril 2024.