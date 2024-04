En 6 heures, cette série espagnole sur l'un des pires meurtres du pays va obséder les abonnés de Netflix

Netflix met en ligne cette semaine une série qui revient sur l'une des affaires criminelles les plus atroces qu'ait connue l'Espagne. En 6 épisodes seulement, elle peut devenir la nouvelle obsession des abonnés.

Les faits divers sont source d'inspiration de nombreuses fiction pour Netflix. La nouvelle mini-série espagnole de la plateforme de streaming s'inscrit dans une longue liste de programmes inspirés de faits réels, en adaptant l'un des "pires meurtres" qu'a connu la péninsule ibérique ces dernières années.

En prenant le prisme de la fiction et non pas du documentaire, L'affaire Asunta revient sur la disparition d'une enfant de 12 ans du même nom. Ses parents adoptifs avaient d'abord fait parler d'eux en devenant le premier couple de Galice à adopter une enfant chinoise, au début des années 2000. En 2013, la jeune fille est retrouvée sans vie au bord d'une route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les analyses révèlent alors qu'elle a été droguée régulièrement avec un anxiolytique puissant, avant d'être étouffée à l'aide d'une corde.

© JAIME OLMEDO/NETFLIX © 2023

Ses parents adoptifs, divorcés depuis, sont rapidement soupçonnés de l'avoir tuée. Pour les enquêteurs, l'argent et la cupidité seraient les raisons qui les auraient poussés à commettre un tel crime, malgré plusieurs zones d'ombre dans cette affaire. En novembre 2015, la mère adoptive, Rosario Porto (qui a été consule honoraire de France en Galice avant l'affaire) et son mari Alfonso Basterra, qui ont toujours clamé leur innocence, ont été condamnés par le tribunal supérieur de Galice à 18 ans de réclusion criminelle chacun, pour infanticide prémédité.

Le meurtre d'Asunta aura entre temps défrayé la chronique judiciaire et profondément bouleversé l'Espagne pendant plusieurs années. Plus de dix ans plus tard, cette affaire devient donc une série Netflix qui décrit la face sombre d'une famille et les secrets qui peuvent se dissimuler entre les murs d'un foyer. Au casting, les abonnés de la plateforme reconnaîtront, dans le rôle des deux parents, l'actrice espagnole Candela Peña qui s'est illustrée dans la série Hierro de 2019 à 2021, et le comédien Tristán Ulloa, qui est apparu déjà dans Warrior Nun ou plus récemment Berlin, spin-off de La Casa de Papel.

Composée de seulement six épisodes d'une heure chacun environ, L'affaire Asunta peut se voir en intégralité en un week-end, idéal pour les abonnés pressés de Netflix qui cherchent un programme court et percutant. La série est mise en ligne sur Netflix ce vendredi 26 avril 2024.