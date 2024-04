"C'est dur à regarder" : cette nouvelle série que personne n'avait vue venir fait un véritable carton sur Netflix

Cette série anglaise à binge-watcher en moins de 4 heures est la plus regardée en France depuis sa sortie. Elle a pris tout le monde par surprise en évoquant un sujet grave inspiré d'une histoire vraie.

Sur les plateformes de streaming, il y a des séries événement attendues pendant plusieurs mois, mais aussi des pépites qui prennent tout le monde par surprise. C'est le cas de la dernière mini-série de Netflix, une production britannique en seulement sept épisodes, qui est devenu un immense carton depuis sa mise en ligne à la mi-avril. Elle est la série la plus vue du moment sur la plateforme de streaming, que ça soit en France ou à travers le monde.

En moins de 4 heures, cette mini-série dramatique et parfois dérangeante, qui aborde des problématiques sombres, comme la violence sexuelle, le harcèlement et l'addiction, s'est hissée en première place du top Netflix. Mon petit renne raconte surtout une histoire vraie vécue par son acteur principal, qui officie également comme créateur du programme : celle d'un humoriste et barman qui devient l'obsession d'une femme seule. Rapidement, cette dernière finit par le harceler et à s'en prendre à lui de la pire des manières.

© Ed Miller/Netflix

Pour écrire le scénario de Mon petit renne (qui est le surnom que lui donne sa harceleuse), Richard Gadd s'est inspiré de sa propre expérience . En 2015, alors qu'il était âgé d'une vingtaine d'année, il a été victime d'une stalkeuse plus âgée rencontrée dans un bar. "J'ai simplement vu en elle quelqu'un qui n'allait pas bien, qui avait besoin d'aide, et qui était plutôt vulnérable", explique-t-il au micro de Radio Times en interview. Si dans la série, sa harceleuse se prénomme Martha (incarnée par Jessica Gunning dans la série), le comédien a toutefois choisi de changer le nom et certains événements, pour ne pas que sa véritable stalkeuse ne reconnaisse le programme. D'ailleurs, la fin et le sort réservé à Martha sont différents de ceux qui ont réellement été vécus par Richard Gadd et la femme qui l'avait pris pour cible. En 2019, il déclarait d'ailleurs dans les colonnes dans The Independent qu'il voulait "vraiment que l'on comprenne qu'elle est tout autant une victime dans cette histoire".

Aussi dérangeante qu'elle soit, la mini-série en 7 épisodes d'une trentaine de minutes chacun environ (donc moins de 4 heures de visionnage), a conquis les abonnés de Netflix : "Mon Petit Renne est une pépite (mais dur à regarder pour certains épisodes)" 'sic), avertit un utilisateur de X, tandis qu'un autre dit avoir ressenti "des frissons à chaque épisode". "Quel témoignage puissant. J'ai pas fini, mais j'en suis retourné", commente un abonné de l'ancien Twitter. "Jamais une série m'a fait autant flipper et mis mal à l'aise, tout ça en 7 épisodes", ajoute un autre. Le programme obtient d'ailleurs la note de 4,1/5 de la part des spectateurs sur Allociné. Mon Petit Renne est disponible sur la plateforme de streaming Netflix.