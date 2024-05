"C'était terrifiant" : cette actrice des Bridgerton se confie sur le plus gros défi de la saison 3

Les abonnés de Netflix attendent avec impatience la sortie de la saison 3 de "La chronique des Bridgerton". Avant sa sortie, cette actrice s'est confiée sur ce challenge éprouvant lors du tournage.

La patience des fans aura bientôt payé : La chronique des Bridgerton, série phénomène et ultra-populaire de Netflix, revient bientôt pour une nouvelle saison. Dès le 16 mai, les fans vont pouvoir découvrir la première salve d'épisodes qui met en scène l'histoire d'amour d'un autre membre de la fratrie : Colin (Luke Newton), le troisième enfant. Ce dernier va (enfin !) succomber au charme de Penelope Featherington (Nicola Coughlan), qu'il a ignorée pendant de nombreuses années. Mais cette dernière, qui n'est autre que l'autrice de chroniques à scandale Lady Whistledown, est bien déterminée à se trouver un mari après que ce dernier l'ait publiquement humiliée à la fin de la saison 2.

On peut s'y attendre, cette nouvelle saison de La chronique des Bridgerton promet de nombreux rebondissements, une nouvelle histoire d'amour épique, beaucoup de drama... et des scènes torrides, qui ont fait la marque de fabrique de la série Netflix. Et le tournage du couple phare (qui change à chaque saison) n'est pas nécessairement simple pour les comédiens.

© LIAM DANIEL/NETFLIX

Dans une vidéo promotionnelle partagée sur les réseaux sociaux de Netflix le 26 mars dernier, l'actrice principale Nicola Coughlan s'est confiée sur les épisodes à venir. Elle a notamment révélé ses inquiétudes avant de tourner "les scènes sexy" de cette saison : "C'était la première chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit 'Oh mon dieu, on est vraiment très loin de ma zone de confort'". Et de préciser : "c'est terrifiant, on est très vulnérable. Mais heureusement, jouer ces scènes avec Luke [Newton, ndlr] a rendu les choses plus faciles, parce qu'on se connaissait déjà", après avoir tourné les saisons 1 et 2. Malgré tout, l'actrice de 37 ans a avoué qu'elle regarderait ces scènes... les mains devant les yeux !

Le retour de La chronique des Bridgerton est particulièrement attendu. La série romantique pseudo-historique (de grandes libertés sont prises avec la réalité) est un plaisir coupable de Netflix qui se dévore comme un bonbon très acidulé.

Et les abonnés sont systématiquement au rendez-vous pour découvrir les romances des Bridgerton : les deux premières saisons sont parmi les séries anglophones les plus populaires de la plateforme (4e et 9e place respectivement), avec une moyenne de 100 millions de vues environ. La chronique des Bridgerton revient pour sa troisième saison les 16 mai (1re partie) et 13 juin (2e partie).