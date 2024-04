La fin de ce thriller haletant est très surprenante, elle est à découvrir à la télévision

Ce thriller haletant porté par Michael Douglas a une fin que vous n'êtes pas près d'oublier. Il est diffusé à la télévision cette semaine.

Il y a des films qui restent inoubliables dans l'esprit de bon nombre de spectateurs pour leur fin inattendue, qui peut retourner le cerveau. Dans sa filmographie, David Fincher s'est illustré dans le genre, de Zodiac en passant par Seven ou Fight Club. Moins connu que ces trois films, ce long-métrage diffusé cette semaine à la télévision fait néanmoins partie de ces thrillers dont la conclusion a subjugué le public.

A sa sortie en 1997, The Game laissait présager un thriller intense et plein de rebondissements. On y suit la vie d'un homme d'affaires richissime, Nicholas Van Orton, dont la vie est parfaitement rangée et structurée, mais manque de ce grain de folie. Il appréhende particulièrement ses 48 ans, âge auquel son père s'est suicidé. A l'approche de la date fatidique, il reçoit un étrange cadeau de son frère qui l'invite à participer à un jeu personnalisé. Après une série de tests pour pouvoir y participer, son dossier est finalement refusé, mais il découvre chez lui un étrange pantin avec une clé... Débute alors un cauchemar sans porte de sortie.

Le scénario de The Game ne manque certainement pas d'une tension captivante et d'un rythme mené à bâtons rompus jusqu'à sa conclusion surprenante, qui a marqué les spectateurs par son côté retors et son sens de la manipulation digne des grandes heures de David Fincher. Le téléspectateur peut se laisser porter par cette énigme étrange de deux heures, portée par un excellent Michael Douglas. Sean Penn est également au casting, accompagné de Deborah Kara Unger et James Rebhorn.

Si la fin de The Game reste mémorable, difficile de savoir si c'est en bien ou en mal. Si certains se sont laissés totalement emportés par le twist final totalement inattendu, d'autres estiment cette conclusion surprenante est ratée, manquant de crédibilité et faisant l'effet d'un pétard mouillé. David Fincher lui-même a exprimé certains regrets sur son ultime séquence, extravagante et irréaliste, dans laquelle le protagoniste chute du sommet d'un immeuble.

On ne vous en dit pas plus pour vous laisser la surprise, et on laisse désormais les téléspectateurs se faire leur propre opinion sur ce thriller qui reste un classique à découvrir. Le film est d'ailleurs diffusé ce vendredi 26 avril sur France 5, à 21h08.