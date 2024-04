Ces scandales à répétition ont coulé la saga magique Les Animaux Fantastiques

Diffusé sur TF1 dimanche 28 avril, le troisième film de la saga Les Animaux Fantastiques a été un échec au moment de sa sortie, après avoir enchaîné les scandales en coulisses

La saga des Animaux Fantastiques espérait surfer sur le succès de la franchise Harry Potter pour étendre l'univers magique de J.K. Rowling et devenir un nouveau succès de cinéma. En mettant en scène les aventures du magizoologiste Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne), le premier film avait rencontré son public à sa sortie en 2016. Mais les déboires en coulisses et la succession de scandales auront finalement eu raison de la franchise. Après l'échec de la sortie du troisième volet, Les Secrets de Dumbledore, en 2022, aucun autre film de la saga n'est prévu pour le moment.

Il faut dire que les polémiques se sont multipliées autour de ce spin-off d'Harry Potter. D'abord, l'autrice de la franchise est tombée en disgrâce dans le cœur de nombreux fans à cause de ses sorties transphobes régulières dans les médias. Elle multiplie encore les controverses sur le sujet, si bien que certains fans ont décidé de se détacher des différentes productions en lien avec la saga pour ne pas lui apporter de soutien financier.

Mais J.K. Rowling n'est pas la seule personnalité attachée aux Animaux Fantastiques à faire polémique. Après avoir perdu son procès en diffamation contre le Sun à Londres, tabloïd qui l'accusait d'être un "mari violent", Johnny Depp (Grindelwald, le protagoniste principal) a été écarté de la franchise et remplacé dans le dernier film par le danois Mads Mikkelsen.

Mais ce n'est pas le seul acteur de la saga qui a eu affaire avec la justice : peu de temps avant la sortie du troisième épisode, Ezra Miller a été mis en cause dans plusieurs affaires, notamment pour agressions, cambriolages, corruption de mineur ou conduite en état d'ivresse. Cela a également entaché la réputation de la franchise déjà bien ternie.

Ces scandales ont planté un clou de plus au cercueil d'une franchise qui recevait déjà un accueil mitigé auprès du public. Le couperet est tombé à la sortie du troisième épisode en 2022, qui a engrangé 405 millions de dollars à l'échelle mondiale, le plus faible score de la franchise magique au box-office. Si un plan de cinq films était à l'étude, on ne sait pas si un quatrième film verra finalement le jour ou si la saga sera enterrée. Officiellement, le réalisateur David Yates a indiqué que la saga était "en pause" auprès de Total Film Magazine.

Les fans d'Harry Potter pourront se consoler en découvrant prochainement l'adaptation des livres en séries sur la plateforme de streaming Max. En attendant, il est possible de (re)voir la conclusion en demi-teinte des Animaux Fantastiques ce dimanche 28 avril, à 21h10 sur TF1.