93 ans et 4 Oscars : cette légende du cinéma américain revient bientôt pour son dernier film

Cette immense star d'Hollywood, auréolée de nombreuses récompenses et aujourd'hui âgée de 93 ans, revient très prochainement présenter son dernier film, qui pourrait être la conclusion de sa carrière.

Il y a des célébrités qui ont navigué plusieurs décennies à Hollywood, enchaînant les succès et parfois quelques échecs, se construisant une réputation durable auprès des spectateurs. A tel point que l'on parle souvent de "légendes" du cinéma. Cet acteur américain en fait partie. Il signe bientôt son dernier tour de piste avec l'ultime film de sa carrière.

Clint Eastwood est une star que l'on ne présente plus. Représentant d'un âge d'or hollywoodien, s'illustrant dans de nombreux classiques du petit et du grand écran, celui qui a joué l'Inspecteur Harry et s'est distingué dans la "trilogie des dollars" de Sergio Leone a été multinommé et surtout multirécompensé au cours de sa carrière. Au total, il a remporté quatre Oscars grâce à ses productions en tant que réalisateur : il a décroché les statuettes de Meilleur film et de Meilleure réalisation à deux reprises, en 1993 pour Impitoyable et en 2005 pour Million Dollar Baby.

© LAURA RAUCH/AP/SIPA (publiée le 29/04/2024)

Si Clint Eastwood est aujourd'hui âgé de 93 ans et est une figure incontournable du septième art depuis près de sept décennies, il planche toujours sur son prochain film. Le tournage de ce 40e long-métrage a eu lieu à la fin de l'année 2023, avec Nicholas Hoult (Skins, The Great) dans le rôle principal face à Toni Colette, Zoey Deutch ou Chris Messina.

La date de sortie de ce film de procès n'est pas encore connue, mais Juror #2 s'annonce déjà palpitant : alors qu'un homme est juré d'un procès pour meurtre, il découvre que c'est lui qui est à l'origine du crime. Se présente alors un dilemme moral : va-t-il cacher son implication et manipuler le jury pour se protéger, ou avouer et se rendre ?

Pendant un temps, certains médias américains laissaient entendre que Juror #2 serait le dernier film de la carrière de Clint Eastwood avant qu'il ne prenne sa retraite. C'est ce qu'affirmait en avril 2023 le Hollywood Reporter, expliquant que le réalisateur cherchait son dernier projet avant de quitter les plateaux de cinéma, la tête haute. Mais rien n'est encore certain, puisque le cinéaste américain disait encore au moment de la sortie de Cry Macho en 2020 qu'il allait "probablement continuer" le cinéma.

Au Los Angeles Times, il ajoutait récemment : "Je n'ai rien contre les autre cinéastes, mais j'apporte peut-être une vision différente, et je ne veux pas regretter et me demander 'mais pourquoi j'ai confié ce projet à ce réalisateur ?'" Quoi qu'il en soit, la sortie d'un tel long-métrage restera un événement pour les cinéphiles.