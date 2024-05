Mieux qu'"Intouchables" et "Le Bon Dieu" : cette comédie française surprend tout le monde avec des chiffres exceptionnels

Cette comédie française fait un démarrage quasi historique pour son lancement. En faisant un meilleur premier jour que des grands classiques elle peut devenir un nouveau "Bienvenue chez les Ch'tis" ou "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu"...

Cela faisait longtemps qu'une comédie française n'avait pas provoqué autant d'excitation. A peine sorti au cinéma, ce film réalise déjà des chiffres records de fréquentation lui permettant de se hisser au rang des comédies les plus populaires de ces dernières années. Elle fait également mieux qu'un des films hollywoodiens en étant littéralement plébiscitée par le public pour son premier jour de lancement. De quoi lui prédire une excellente vie dans les salles obscures.

Premier film d'Artus en tant que réalisateur, Un p'tit truc en plus, est une comédie "feel-good" qui suit un père et son fils en cavale après un cambriolage, obligés de se réfugier dans une colonie de vacances pour adultes en situation de handicap et de se faire passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Au casting, l'humoriste tient le premier rôle face à Clovis Cornillac, Alice Belaïdi et plusieurs comédiens en herbe, eux-mêmes en situation de handicap. Avec ce film, le réalisateur a affirmé vouloir "faire changer le regard" sur les personnes handicapées.

© 2024 David Koskas

Sortie ce mercredi 1er mai au cinéma, Un p'tit truc en plus a déjà réalisé un démarrage quasi historique. Selon les informations du site spécialisé Boxofficepro, la comédie d'Artus a réalisé 280 000 entrées en ce jour férié. Le film fait ainsi un meilleur démarrage qu'Intouchables et Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?, deux grands classiques de la comédie française de ces dernières années, qui ont séduit 200 000 curieux sur leur journée de lancement. Il est toutefois devancé par Bienvenue chez les Ch'tis et son incroyable score de 558 000 entrées en une journée seulement.

Pour Boxofficepro toujours, il s'agit "tout simplement" de "l'un des plus gros premiers jours de tous les temps pour une comédie française". Diffusé sur "seulement" 400 écrans, Un p'tit truc en plus fait même mieux que le blockbuster hollywoodien Dune, deuxième partie, qui avait rassemblé 260 000 spectateurs sur sa première journée de lancement le 28 février dernier, sur 500 écrans de plus et avec une machine promotionnelle autrement plus imposante.

En plus de rencontrer un premier succès public, Un p'tit truc en plus a récolté de bonnes critiques, avec une note de 3/5 sur Allociné. Les spectateurs, eux, saluent le film en lui donnant déjà la note de 4,3/5, toujours sur le site agrégateur d'avis. Il faudra attendre encore quelques jours pour confirmer ce succès, mais de tels chiffres sont toutefois très prometteurs pour l'avenir du long-métrage. Un p'tit truc en plus est à voir actuellement dans les salles de cinéma.