Au programme TV : c'est l'un des meilleurs films d'action de tous les temps, il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie

Ne loupez pas ce film d'action culte qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Il est diffusé à la télévision cette semaine.

Au panthéon des films d'action hollywoodien, on retrouve beaucoup de longs-métrages qui ont fait frissonné ou tenu en haleine des millions de spectateurs. Cette semaine, l'un d'entre eux est diffusé à la télévision en France. C'est l'un des grands classiques qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie, et que de nombreux spectateurs revoient régulièrement tant il est populaire. Il est d'ailleurs noté 8,2/5 sur IMDB et figure en tête du classement des meilleurs films d'action de tous les temps érigé par le magazine Time Out, deuxième sur celle de Collider (derrière les Sept Samouraï).

Sorti en 1988, Piège de cristal est le premier épisode (et le meilleur) de la saga Die Hard. Dans ce film, les spectateurs ont pu découvrir pour la première fois les exploits de John McClane, un policier new-yorkais déterminé et prêt à prendre tous les risques pour mener à bien sa mission. Surtout lorsqu'un commando investit l'immeuble où travaille son épouse, Holly, dont il est séparé depuis plusieurs mois et avec laquelle il espère se réconcilier pendant les fêtes. Pour la sauver, John McClane n'a pas d'autres choix que de pénétrer dans le bâtiment par surprise et d'anéantir ce commando mené par l'impitoyable Hans Gruber.

Piège de cristal est culte à bien des égards. C'est la première fois que Bruce Willis prend les traits de John McClane, un personnage qui deviendra ultra-populaire et se fera un nom dans la pop culture. A tel point que certaines de ses répliques, comme le cultissime "Yippee-ki-yay, motherfucker", prononcé par le héros, deviendra une réplique inoubliable du cinéma d'action. Pour certains, il s'agit même d'un des films de Noël à voir durant les fêtes, même si ce n'est pas une comédie romantique classique, puisque son intrigue se déroule le 24 décembre.

Dans ce long-métrage, le réalisateur John McTiernan pose les bases de la franchise en proposant des scènes d'action survoltées et un jeu de cache-cache haletant avec des terroristes redoutable, dans un immense bâtiment en verre. Piège de cristal a offert à Alan Rickman l'un de ses rôles de méchant les plus populaires (derrière Severus Rogue d'Harry Potter) et le regretté acteur britannique est glaçant dans le rôle d'un terroriste ultra-charismatique et dangereux.

Si les suites sont beaucoup plus inégales, ce premier épisode reste un chef d'oeuvre du genre. Piège de cristal est diffusé cette semaine à la télévision sur M6. La sixième chaîne le propose dans sa grille le mardi 7 mai 2024, à partir de 21h10. Si vous préférez le visionnage en streaming, c'est sur la plateforme par abonnement Disney+ qu'il faut se rendre.