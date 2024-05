Ce film français présenté à Cannes a fait polémique à sa sortie, il est disponible sur Netflix

Ce film policier français, inspiré d'une histoire vraie, a déclenché la controverse au moment de sa sortie au cinéma en 2021, malgré un joli succès au box-office. Il est aujourd'hui disponible sur Netflix.

Même les succès au box-office peuvent déclencher la polémique. La preuve avec ce film policier sorti en 2021 qui avait réalisé plus de 2,2 millions d'entrées en France sur 18 semaines d'exploitation. Présenté à Cannes, ce long-métrage inspiré d'une histoire vraie a toutefois essuyé plusieurs polémiques. Ce film est mis en ligne cette semaine sur Netflix.

Si Bac Nord a été salué par la critique pour sa mise en scène et les performances de ses acteurs, ce long-métrage qui suit une brigade anti-criminalité de Marseille, accusée de corruption, a été critiqué par certains titres de presse sur la manière dont les habitants de la cité phocéenne étaient dépeints, et, plus largement, la manière dont la banlieue y est représentée.

Le journal La Croix, qui a toutefois trouvé des qualités au film, a par exemple déploré que ce thriller "montre uniquement les cités comme des zones de non-droit, lieux de tous les dangers" : "Il est bien dommage que son film manque si cruellement d'empathie pour ses habitants, premières victimes des violences qui s'y commettent".

Avant même la sortie de Bac Nord sur les écrans, le film avait fait parler de lui. Alors que le long métrage était présenté au Festival de Cannes, un journaliste avait suscité les rires de l'équipe en pleine conférence de presse lorsqu'il avait indiqué que, selon lui, le film incitait à voter pour l'extrême droite. La raison ? Bac Nord donne une vision empathique des policiers mis en cause et présente les habitants des cités comme des "bêtes".

"Je ne pense pas que le film soit là pour dénoncer les zones de non-droit et pour attiser la colère", avait alors répondu le réalisateur Cédric Jimenez. "Au contraire. Je raconte la colère parce que j'ai choisi le point de vue des policiers." Pour autant, Bac Nord a été récupéré politiquement par l'extrême droite à sa sortie quelques semaines plus tard. Marine Le Pen ou Eric Zemmour avaient invité le public à voir le film et n'avaient pas manqué d'en louer le propos.

En réponse, le réalisateur avait alors dénoncé une "pure récupération politique" tout en rappelant que le film relate "une affaire policière" et non pas la vie dans les cités. Cédric Jimenez s'était également dit "gêné" lorsque le film a été projeté par le syndicat de police Alliance avant une rencontre avec des candidats à l'élection présidentielle de 2022 : "C'est dérangeant, cela m'ennuie beaucoup, parce qu'un film reste une œuvre cinématographique et il ne peut pas devenir un objet politique", avait réagi le réalisateur auprès de France Inter. Aux abonnés de Netflix de se faire leur propre opinion dès le 7 mai.