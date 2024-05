La meilleure comédie policière de ces dernières années est à rattraper à la TV

Cette comédie policière sortie il y a cinq ans est un véritable régal. Si vous ne l'avez pas vue au cinéma ou en streaming, il est temps de la rattraper d'urgence à la télévision.

Envie d'un film policier ? Il est possible de (re)voir cette semaine l'une des meilleures comédies policières de ses dernières années. Ce Cluedo grandeur nature, qui lorgne du côté de la satire sociale, est à la fois intrigant, plein de rebondissements et de suspense, mais également drôle et rythmé par des personnages hauts en couleur. Les amateurs du genre vont être servis !

Réalisé par Rian Johnson (Star Wars 8, Poker Face, Looper...), A couteaux tirés suit l'enquête du détective Benoît Blanc. Engagé par un commanditaire anonyme, ce dernier est chargé d'élucider le meurtre d'Harlan Thrombey, éminent auteur de polars à succès. Ce dernier a en effet été retrouvé mort le soir de ses 85 ans dans sa demeure. Or chacun des membres de sa famille cache un secret, et ils deviennent tour à tour des suspects dans l'affaire.

Pour donner corps aux différents personnages de cette enquête, Rian Johnson s'est entouré d'un casting cinq étoiles : Daniel Craig troque le costume de James Bond pour celui du détective, face à Ana de Armas, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Don Johnson, Michael Shannon et Riki Lindhome, Jaeden Martell et Katherine Langford.

© Claire FOLGER - © T-Street / Lionsgate / MRCT-Street

Lors de sa sortie en 2019, A couteaux tirés a eu un succès aussi inattendu que mérité. L'enquête de Benoît Blanc rassemble 1,1 million d'entrées en France, et 158 millions de dollars au box-office américain. Côté critiques, presse et spectateurs sont séduits. Sur Allociné, le film policier récolte la note de 3,8/5 de la part de la presse, et de 4,1/5 de la part des spectateurs.

Sans surprise, un tel succès a garanti à Benoît Blanc de revenir pour de nouvelles aventures. C'est Netflix qui a commandé deux films supplémentaires à Rian Johnson. Le second volet, Glass Onion, est sorti en décembre 2022 sur la plateforme de streaming. Avec cette suite, les abonnés de la plateforme de streaming ont pu découvrir une nouvelle enquête plus rocambolesque et un nouveau casting de stars qui s'amuse à jouer des personnages détestables ou ridicules. On ne sait pas encore à quelle date sortira le troisième épisode.

A couteaux tirés est diffusé à la télévision cette semaine. C'est France 2 qui se charge de le proposer aux téléspectateurs ce dimanche 12 mai, à partir de 21h10. Si vous n'avez pas de petit écran, pas de panique, le film est également à voir en streaming et en direct sur le site france.tv.