A 85 ans, cette légende du cinéma pourrait remporter sa troisième palme d'or à Cannes

Véritable monument du septième art, ce cinéaste est de retour au Festival de Cannes pour présenter son dernier film. Il est en compétition pour la Palme d'or 2024, qui sera décernée le 25 mai.

Si chaque année une nouvelle vague de jeunes réalisateurs fait son entrée à Hollywood, les vétérans et l'ancienne garde restent toujours au rendez-vous et particulièrement attendus des cinéphiles. C'est le cas de cette légende du septième art américain, qui a déjà remporté de nombreux prix et qui, aujourd'hui âgé de 85 ans, revient en compétition pour la Palme d'or 2024.

Ce dernier a déjà remporté deux Palmes d'or au cours de sa carrière : la première en 1974 pour Conversation secrète, la seconde en 1979 pour Apocalypse Now. Après 13 ans d'absence et la fin de son triptyque du Parrain, le cinéaste aujourd'hui âgé de 85 ans fait son retour derrière la caméra avec Megalopolis. Par l'aura de son réalisateur mais également l'ampleur de ce projet, ce long-métrage est probablement le film le plus attendu de la compétition cannoise 2024.

Francis Ford Coppola et son épouse sur le tapis rouge de Cannes en 2006. © NIVIERE/LORENVU/SIPA (publiée le 13/05/2024)

Si Megalopolis provoque l'événement quelques jours même son avant-première événement au Festival de Cannes, c'est par la présence de Francis Ford Coppola, qui se faisait plus rare ces dernières années, même si son dernier film, Twixt, date de 2012. Mais le film semble également être un événement à lui seul. Ce drame de science-fiction se situe dans une société futuriste, où un architecte ambitieux et innovant se bat contre un politique corrompu et aux idées arrêtées pour reconstruire une ville détruite et en faire la cité idéale.

Au casting de Megalopolis, on retrouve des noms bien connus du cinéma américain, à commencer par Adam Driver (Star Wars, Marriage Story...) dans le rôle principal. Face à lui, on retrouve, pêle-mêle, Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Dustin Hoffman (Le Lauréat), Shia LaBeouf (Transformers), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Laurence Fishburne (Matrix), Aubrey Plaza (Parks and Recreation) ou Jason Schwartzman (A Bord du Darjeeling Limited).

Pour l'heure, on ne sait pas encore quand Megalopolis sortira dans les salles de cinéma françaises. Le long-métrage a néanmoins trouvé un distributeur chez Pathé, et sortira bien dans les salles obscures du territoire tricolore dans les prochains mois. La sortie en 2024 a toutefois été confirmée. On en saura certainement plus après la divulgation du palmarès de cette 77e édition du Festival de Cannes, le 25 mai.