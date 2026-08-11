"Je n'aime pas y penser", Meryl Streep a été "bouleversée" par cette scène majeure de sa carrière

L'actrice américaine Meryl Streep a dû jouer une scène particulièrement difficile au cours de sa carrière.

Dans une carrière d'acteur, il y a des rôles plus marquants que d'autres. Surtout dans une filmographie comme celle de Meryl Streep, qui a enchaîné les rôles mémorables qui lui ont valu, le 14 mai 2024, de recevoir avec émotion la Palme d'or d'honneur au Festival de Cannes. En rendez-vous avec le public le lendemain, l'actrice était revenue avec générosité sur son travail et ses films iconiques. En avouant toutefois une scène qui a été particulièrement lourde à jouer.

Si elle a été complexe à incarner, elle a également été complexe à regarder. Les cinéphiles se souviennent tous de la scène pivot du Choix de Sophie qui donne son titre déchirant au film. Sorti en 1982, ce drame historique d'Alan J. Pakula suit l'histoire d'un écrivain américain en 1947, qui découvre progressivement le passé douloureux de sa voisine, une Polonaise rescapée des camps nazis. Celle-ci est interprétée avec brio par Meryl Streep.

Meryl Streep dans "Le choix de Sophie". © RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 15/05/2024)

Et ceux qui ont regardé le film savent très bien que son personnage doit faire un choix cornélien qui a traumatisé des générations de spectateurs : choisir de sacrifier son fils au détriment de sa fille en arrivant à Auschwitz. Si elle n'en choisit pas un à tuer, les deux mourront tués par les nazis du camps. Ce choix douloureux, impossible, va donner une scène majeure de l'histoire du cinéma.

Meryl Streep s'est souvenu du tournage de cette scène le 15 mai 2024, lors de son rendez-vous animé par Didier Allouch avec le public du Festival de Cannes. Une scène aussi déchirante pour l'actrice que pour le public, voir sans doute plus encore : "Je n'ai lu le scénario de cette scène qu'une seule fois. Je ne pouvais même pas la lire, j'étais bouleversée. Je n'aime pas y repenser", a-t-elle confié. Pourtant, cet instant cruel a été tourné à deux reprises, pour capter la meilleure réaction de la jeune actrice qui jouait sa fille, au moment où elle se fait emmener par les commandants nazis, comme elle s'en souvient.

Cette scène reste majeure dans la carrière de Meryl Streep. "Rien ne vous aide quand vous avez des moments si lourds à jouer", explique-t-elle pour décrire son processus de travail. "Ma technique varie de rôle en rôle. Pour les scènes qui ont de la profondeur, on se défait de soi-même d'une certaine manière, afin de livrer une prestation brute, sans filet." Quelque soit la technique, cette performance bouleversante a permis à Meryl Streep de remporter l'un de ses trois Oscars, en 1983.