Cette légende du cinéma italien est morte, elle ressuscite dans un film étonnant

Cette star du cinéma italien et international fait l'objet d'un film surprenant présenté au Festival de Cannes. Il sort au même moment dans les salles de cinéma françaises.

Il y a des légendes de cinéma qu'on n'oublie pas. Que ça soit par leurs films qui restent intemporels, leur glamour, ou alors les nombreux prix qu'ils ont pu recevoir au cours de leur carrière, même après leur décès, ils conservent leur aura. C'est le cas de ce monument du septième art italien et international, considéré comme l'un des plus grands, et qui fait aujourd'hui l'objet d'un faux biopic étonnant.

Christophe Honoré aime surprendre, et il promet de le faire à nouveau avec Marcello Mio. Ce long-métrage convoque la figure de l'acteur Marcello Mastroianni pour lui rendre hommage d'une manière totalement à contre-courant : en demandant à sa fille, l'actrice Chiara Mastroianni, de l'incarner. Dans le détail, Marcello Mio raconte l'histoire d'une actrice, qui s'appelle Chiara, et qui est la fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve (comme l'est Chiara Mastroianni dans la réalité). Alors que sa vie devient compliquée, elle décide de vivre la vie de son père disparu. Sa décision prend des tournants radicaux puisqu'elle s'habille comme lui, parle comme lui, respire comme lui du jour au lendemain.

Marcello Mio est l'hommage de Christophe Honoré à son actrice fétiche, Chiara Mastroianni, mais également à cet acteur italien incontournable. Marcello Mastroianni est considéré comme l'un des plus grands acteur de sa génération, devenu iconique grâce à ses rôles dans de nombreux films du cinéaste Federico Fellini, comme La Dolce Vita ou Huit et demi. Il a également partagé l'affiche avec Sophia Loren à plusieurs reprises, mais également dans plusieurs films français, comme La grande bouffe.

Nommé trois fois aux Oscars sans remporter la statuette, Marcello Mastroianni a tout de même été récompensé à plusieurs reprises : il possédait un Golden Globes (Divorce à l'italienne), deux BAFTA (Divorce à l'italienne et Hier, aujourd'hui et demain), et deux prix d'interprétation au Festival de Cannes (en 1970 pour Drame de la jalousie et en 1987 pour Les Yeux noirs de Nikita Mikhalkov).

Marcello Mastroianni est décédé le 19 décembre 1996 des suites d'un cancer du pancréas, à l'âge de 72 ans. Aujourd'hui, l'acteur ressuscite dans Marcello Mio grâce à sa propre fille, dans un film où Catherine Deneuve, Fabrice Luchini ou encore Nicole Garcia et Benjamin Biolay jouent tous leurs propres rôles. Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes le 21 mai, il sort à la même date dans les salles de cinéma françaises.