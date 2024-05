Ce film d'horreur sanglant a choqué Cannes et pourrait pourtant remporter la Palme d'or

Ce film d'une réalisatrice française a choqué le Festival de Cannes, mais a obtenu de très bonnes critiques de la presse. De quoi décrocher une Palme d'or ?

Chaque année, il y en a un. Un film qui choque la Croisette. Un film devant lequel les spectateurs du Grand Théâtre Lumière s'évanouissent, ont des malaise ou quittent la salle. Après Titane, un autre film d'horreur a fait parler de lui après sa projection au Festival de Cannes. Mais l'effet a été suffisamment surprenant et les critiques suffisamment bonnes pour l'imposer comme l'un des favoris pour remporter la Palme d'or cette année.

The Substance est un film d'horreur réalisé par la Française Coralie Fargeat qui dénonce l'âgisme et le culte de la beauté. Dans le détail, le synopsis part du principe qu'une substance permettant de créer une version plus jeune, plus belle, plus parfaite des femmes est mise sur le marché et peut être utilisée, à condition de partager son temps avec elle une semaine sur deux. Au casting, The Substance réunit Demi Moore et Margaret Qualley, fille de l'actrice Andie MacDowell (Quatre mariages et un enterrement).

© Universal Studios

Contrairement à ce que son intrigue peut laisser entendre, The Substance est un film qui joue à fond la carte du gore et de l'hémoglobine pour proposer des scènes surprenantes aux spectateurs. Le film de Coralie Fargeat divise assurément entre les conquis et les déçus qui l'ont découvert dans la nuit de dimanche à lundi. Mais à ce stade de la compétition, peu de longs-métrages ont suscité un tel enthousiasme de la part des festivaliers.

Pour franceinfo, ce "film choc qui ravit le public", a fini par un triomphe : "toute la salle a copieusement applaudi le film en fin de séance". Le Point Pop assure que "Demi Moore fait un fracassant come-back", quand Première loue un film "jouissif" qui "dynamite tout sur son passage". A l'inverse, Le Monde dénonce un "film boursoufflé d'effets, avec plans ultraléchés et dialogues hurlés". Pour l'heure en tout cas, c'est l'un des rares films à tirer son épingle du jeu, avec Emilia Perez de Jacques Audiard, Bird d'Andrea Arnold et Caught by the tides de Jia Zhangke, même si ces deux derniers n'ont pas suscité de réaction aussi expressives.

Il faut désormais attendre pour découvrir si le jury présidé par Greta Gerwig s'est laissé ou non séduire par le gore et l'horreur de The Substance. C'est le samedi 25 mai que le palmarès complet du Festival de Cannes et le lauréat de la Palme d'or, seront dévoilés. Le public français pourra découvrir le film de Coralie Fargeat prochainement, aucune date de sortie n'ayant encore été annoncée.