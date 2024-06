Ces 10 scènes de films ont traumatisé notre enfance

L'abandon de Rox

"Pourquoi faut-il se quitter alors qu'on s'est aimés ?", chante la maîtresse du renard dans Rox et Rouky au moment de l'abandonner dans la forêt, pour ne pas que son petit protégé ne se fasse tuer par le chasseur. La scène est déchirante et on ne s'est jamais remis de cet adieu.