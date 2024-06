Vous n'aurez peut-être bientôt plus accès à cette plateforme de streaming, voici qui est concerné

Certains utilisateurs vont perdre automatiquement leur accès à cette plateforme de streaming populaire dans les prochains mois. On vous explique qui est concerné.

Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver au milieu du foisonnant paysage des plateformes de streaming disponibles en France. D'abord, parce qu'il y a plusieurs nouveaux sites qui sont apparus ces dernières années, Max, le 11 juin, étant l'ajout le plus récent. Mais aussi parce que les offres d'abonnement et les conditions changent régulièrement en fonction des évolutions du marché.

C'est pourquoi certains utilisateurs français ont fait le choix de la simplicité : en s'abonnant à certaines offres de Canal+, il est possible d'avoir accès à (presque) toutes les plateformes de streaming à un prix plus avantageux qu'en s'abonnant à chacune d'entre elles. Avec l'offre Ciné Séries à 29,99 euros par mois et l'offre Canal+ Friends & Family à 64,99 euros par mois, il est possible d'avoir accès à plusieurs plateformes de streaming : MyCanal donc, mais également Netflix, Disney+, Max, Paramount+, Apple TV+ et OCS. Mais plus pour longtemps.

© Mourad ALLILI/SIPA (publiée le 19/06/2024)

Disney+ ne sera en effet bientôt plus inclus dans ces deux offres. En raison de l'ajout de la plateforme de streaming Max, l'accès à la plateforme de streaming de Mickey est désormais accessible uniquement avec des publicités qui interrompent le visionnage. Et cela ne va durer que quelques mois seulement : dans un mail envoyé par Canal+ à ses abonnés le 13 juin, il est précisé que l'arrivée de Max "s'accompagne de la fin de l'inclusion de Disney+ dans votre offre [...] à compter du 1er janvier 2025".

Si vous êtes abonnés à Canal+ Ciné Séries ou Canal+ Friends & Family, dès l'année prochaine, vous n'aurez plus accès à Disney+. Mais alors, comment faire ? Il faudra souscrire à un abonnement directement sur la plateforme de streaming de Mickey si vous souhaitez continuer de visionner les contenus de Disney, Marvel, Star Wars ou 20th century Fox. Rappelons qu'il existe à cette date trois abonnements distincts à Disney+ : le premier avec publicités à 5,99 euros par mois, le second avec seulement deux écrans simultanés à 8,99 euros par mois, et l'abonnement premium à 11,99 euros par mois.