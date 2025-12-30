Si vous aimez "Downton Abbey", vous allez adorer cette captivante série historique

"Downton Abbey" vous manque ? Vous pouvez découvrir cette série historique captivante et très réussie en streaming.

Cet article a été publié initialement le 21 juin 2025. Nous le republions dans le cadre de notre Best-of de l'année dans la rubrique Cinéma.

Intrigues historiques, conflits de classes sociales, romances... En racontant les changements sociaux de l'Angleterre du XXe siècle à travers l'histoire d'une maison aristocratique, Downton Abbey a été un succès critique et populaire durant sa diffusion de 2010 à 2015. Si vous êtes en manque de ce genre de séries, pourquoi ne pas rattraper un autre programme très similaire et tout aussi qualitatif, qui sort bientôt de nouveaux épisodes ?

Créée par Julian Fellowes (déjà à l'oeuvre sur... Downton Abbey), The Gilded Age est une autre série historique qui a pourtant un autre décor et une autre époque : le New York dans les années 1880. Le concept est similaire à la série britannique. L'intrigue se concentre sur le conflit entre différentes familles fortunées vivant dans la même rue de la Grosse Pomme : les nouveaux riches qui ont fait fortune dans le commerce et qui tentent de s'intégrer à la haute société, et les aristocrates pour qui la lignée et l'héritage est plus important.

The Gilded Age est une superbe série en costume qui traitent de problématiques sociales (la place de la femme, des personnes racisées, les conflits de classe...) à travers cette fresque de personnages aux intrigues ayant des relents de soap opera. Au casting, on retrouve des habitués de séries télévisées (Carrie Coon de The Leftovers et The White Lotus, Taissa Farmiga de American Horror Story, Cynthia Nixon de Sex and the City, Christine Baranski de The Good Fight...) mais également des visages un peu moins connus, comme Denée Benton ou Louisa Jacobson, qui n'est autre que la fille de Meryl Streep.

Si vous souhaitez découvrir les aventures new-yorkaises de ces familles de millionnaires, vous pouvez regarder les deux saisons sur la plateforme de streaming HBO Max. Face au succès de la série, trois saisons sont actuellement disponibles.