Ces stars du cinéma ne boivent plus une goutte d'alcool et en sont fiers

Gad Elmaleh ressent "énormément de joie sans alcool"

Gad Elmaleh est sobre "depuis le 21 août 2021". Il a "arrêté net, avec l'aide d'un coach", confiait-il dans la Boîte à questions. En juin 2024 sur Franceinter, il raconte que "c'est une nouvelle vie que j'adore et qui me permet d'être à fond dans l'énergie et la joie."