Un nouveau Seigneur des Anneaux sort au cinéma à la fin de l'année : c'est l'une des surprises cinéma de 2024

Incroyable mais vrai : un nouveau film basé sur les romans de J.R.R. Tolkien va prochainement sortir dans les salles de cinéma.

Le retour de la Terre du Milieu est imminent. Après le succès de la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson au début des années 2000, chaque oeuvre se déroulant au sein de l'univers imaginé par J.R.R. Tolkien est un événement. Malgré des critiques plus mesurées et moins enthousiastes, Le Hobbit et Les Anneaux de Pouvoir ont tout de même été des succès qui ont attiré les fans de la saga en salles.

Et cela ne devrait pas s'arrêter là, puisque l'univers du Seigneur des Anneaux fait prochainement son retour au cinéma. Un film qui se déroule dans l'univers de J.R.R. Tolkien va bel et bien voir le jour en 2024. L'action se déroule près de 200 ans avant les aventures de Frodon, Gandalf, Aragorn et le reste de la communauté de l'Anneau. Les spectateurs se plongeront dans l'histoire du roi du Rohan, Helm Hammerhand, et de la bataille légendaire contre l'armée de Dunlendings qui a permis de façonner la Terre du Milieu telle qu'on la connait. Il donnera notamment son nom à la forteresse du gouffre de Helm, que l'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux.

Petite particularité par rapport aux récentes adaptations de l'oeuvre de Tolkien sur petit et grand écran : Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim est un film d'animation par Sola Entertainment, qui a mélangé les techniques de motion capture, de 3D, tout en conservant l'héritage de la culture des animes. Réalisé par Kenji Kamiyama, il met en scène Brian Cox (Succession) dans le rôle principal, tandis que Miranda Otto reprend le rôle d'Eowyn, qu'elle tenait déjà dans la trilogie de Peter Jackson.

Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim vient donc prolonger encore davantage l'univers de J.R.R. Tolkien à l'écran. Et il sera bientôt à découvrir au cinéma : après la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, la date de sortie a été repoussée de quelques mois. Elle est, pour l'heure, programmée pour le 11 décembre 2024, pile à l'heure pour les fêtes. Le rendez-vous est pris avec les fans de la Terre du Milieu. En attendant, sachez que la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, série dérivée disponible sur Prime Video, sortira le 29 août.