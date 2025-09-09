"L'une des meilleures séries des années 2020" : cette excellente comédie policière est de retour pour une nouvelle saison

Cette série policière légère est un succès télévisé qui revient pour une nouvelle saison dès cette semaine en streaming.

Pourquoi ne pas atténuer le blues de la rentrée en se réfugiant dans des séries drôles et réconfortantes ? Cette semaine, il est possible de retrouver en streaming une comédie policière saluée à la fois par la critique et par les téléspectateurs. Il est possible de la voir depuis plusieurs années en streaming, et on aurait tort de s'en priver.

Only murders in the building plonge le public dans l'Arconia, un immeuble new-yorkais dans lequel les voisins se croisent sans se connaître. Parmi eux, on trouve Charles, acteur retraité devenu has been, Oliver, un ex-producteur de Broadway, et Mabel, une trentenaire en quête de sens. Tous trois ne se connaissent pas, mais ils sont fans de podcasts "true crime" qu'ils écoutent assidûment. Lorsqu'un corps est retrouvé dans leur immeuble, ils décident de s'allier pour trouver le coupable et raconter leur enquête dans leur propre podcast.

Only murders in the building est une série policière bien ficelée dont l'humour repose sur le décalage entre les générations. Elle s'est également distinguée par son casting de stars, à commencer par son trio principal composé de Steve Martin (Le père de la mariée, La panthère rose), Selena Gomez (Les sorciers de Waverly Place, Emilia Perez) et Martin Short (Le père de la mariée, Trois amigos). Au cours des trois saisons, des stars planétaires rejoignent le casting, le temps d'un ou de plusieurs épisodes, comme Meryl Streep, Paul Rudd, Eva Longoria, Cara Delevingne, Nathan Lane, Tina Fey ou encore Sting.

Depuis son lancement en 2021, la comédie policière ne manque pas de séduire un noyau de fans qui se réunissent pour résoudre les enquêtes de l'Arconia. En 2022, l'un des utilisateurs de X (anciennement Twitter) qualifiait Only murders in the building de "l'une des meilleures des années 2020", quand d'autres écrivaient pour le final de la saison 3 l'an dernier qu'il s'agissait "de la meilleure série possible" ou encore d'une "très bonne saison". Les critiques presse sont également excellentes depuis la première saison, puisque Le Parisien la qualifie de "vrai régal", quand Les Echos saluent une série "pleine de fantaisie", "entre drôlerie, rebondissements et second degré".

Only murders in the building est de retour pour sa saison 5 depuis le 9 septembre 2025, à raison d'un épisode diffusé chaque mardi sur Disney+. Si vous voulez rattraper la série, il est également possible de retrouver tous les épisodes précédents sur la plateforme de streaming de Mickey.