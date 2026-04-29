Ce film a marqué toute une génération il y a 20 ans, la suite tant attendue voit enfin le jour

Cette comédie iconique a marqué les millenials en 2006. La suite réunit tout le casting et sort enfin au cinéma.

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Hollywood a bien compris cet adage, puisque la mode est à la résurrection d'anciens succès, à coups de suites et de prequels. L'une des comédies américaines qui a marqué des générations entre enfin dans la danse, puisqu'une suite voit le jour 20 ans après sa sortie. Acclamé par la critique, le film a également été un succès populaire, engrangeant 326 millions de dollars à travers le monde.

Et pour que cela marche aussi bien, on prend les mêmes et on recommence : le réalisateur, la productrice, la scénariste, mais aussi les acteurs principaux du premier volet. L'intrigue se déroulera dans les mêmes décors : les coulisses d'un célèbre mais impitoyable magazine de mode. Portez votre plus beau pull céruléen, puisque c'est bien Miranda Priestly, tyrannique cheffe du magazine Runway, qui est de retour dans Le diable s'habille en Prada 2.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 27/05/2025)

Dans cette suite, le personnage incarné par Meryl Streep connaît de nombreux chamboulements : selon les informations de Variety qui révélait le contenu de l'intrigue plusieurs mois avant sa sortie, la presse papier est en déclin au profit du numérique, qui monte en puissance. L'ancienne assistante de Miranda, Emily Charlton (Emily Blunt), va en plus venir lui mettre des bâtons dans les roues, puisqu'elle est désormais la cadre puissante d'un groupe de luxe, dont les publicités sont cruciales pour la survie du magazine.

Le diable s'habille en Prada 2 marque le retour des actrices Meryl Streep et Emily Blunt dans les rôles de Miranda Priestly et Emily Charlton. Anne Hathaway est également de la partie, tout comme Stanley Tucci, qui incarnait le directeur artistique Nigel. Seul Adrian Grenier, qui jouait le petit-ami d'Andrea dans le premier épisode, n'est pas de retour. Parmi les nouveaux visages qui rejoignent l'aventure, citons Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Conrad Ricamora, Pauline Chalamet ou encore Simone Ashley.

Produite par Disney, cette suite voit le retour du réalisateur David Frankel derrière la caméra, mais également de la scénariste Aline Brosh McKenna et de la productrice Wendy Finerman. Longtemps à l'état de projet, Le diable s'habille en Prada 2 s'est positionné comme l'un des événements cinématographiques du printemps depuis son officialisation. Vous pouvez arpenter de nouveau les couloirs de Runway dès ce mercredi 29 avril 2026, date de la sortie du long-métrage en France.